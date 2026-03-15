Independiente Rivadavia ganó un juego vibrante ante Gimnasia

En el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, Gimnasia recibió a Independiente Rivadavia. El duelo correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional correspondió a la Zona B y contó con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.

La apertura del marcador llegó muy temprano en el juego. Fue a los dos minutos que un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Barros Schelotto encontró el anticipo de Enzo Martínez por el costado izquierdo del área chica. El cabezazo del defensor fue cruzado al costado izquierdo de Ramiro Macagno, que no pudo evitar que el remate se convirtiera en gol.

Impulsado por el gol, el Lobo fue a buscar el segundo tanto. Estuvo cerca luego de un desborde de Alexis Steimbach por derecha que terminó en un centro bajo para Marcelo Torres. El atacante cedió hacia atrás para Ignacio Fernández, que intentó ajustar el remate contra el palo derecho del arco visitante, pero erro por escasos centímetros.

En su respuesta, la Lepra tuvo el empate. Fue a partir de un desborde de Sebastián Villa y el preciso centro para el anticipo de Fabrizio Sartori que llegó la igualdad. El envío del colombiano fue al costado izquierdo del área chica y el atacante remató de cabeza al costado derecho del arco de Julián Kadijevic para el 1-1 a los 25.

No aguantó el visitante. En la respuesta, Gimnasia encontró el empate a los 28 a partir de un buen pase de Steimbach para Nacho Fernández por el costado derecho del ataque. El mediocampista llegó a línea de fondo y tocó hacia el medio para la llegada de Marcelo Torres que definió con el pie derecho y, asistido por el desvío en las piernas de Bonifacio, marcó el 2-1 parcial.

Aunque pudo verse golpeado por el gol, otra vez se repuso el equipo de Alfredo Berti. Esta vez llegó al empate a los 39 minutos, luego de un lateral jugado al área para José Florentín. El mediocampista controló la pelota y definió de media vuelta con una volea que fusiló a Kadijevic para el 2-2 parcial con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad la primera ocasión de peligro fue para el anfitrión que tuvo un remate de larga distancia de Augusto Max. Tras un avance de izquierda al centro, el mediocampista sacó un disparo buscaba el costado derecho, pero se fue desviado por unos pocos centímetros.

Cuando el partido parecía irse con el empate. Una recuperación de Villa en ataque tuvo la habilitación por la banda izquierda para Matías Fernández. El atacante avanzó e intentó un pase al medio para Alex Arce. El balón no llegó a destino porque dio en el pie de Martínez y se metió contra su propia valla para el 3-2 con el que la Lepra se llevó la victoria.

Independiente Rivadavia llegó así a los 20 puntos y lidera la tabla de la Zona B; mientras que Gimnasia quedó en la sexta posición con 14 unidades. En la próxima fecha, la Lepra recibirá a Rosario Central, el domingo 22 a las 22.15; mientras que al Lobo le tocará visitar a Atlético Tucumán, el viernes 20 desde las 21.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 2-3 Independiente Rivadavia.



Goles:

2’PT: Enzo Martínez (GIM).

25’PT: Fabrizio Sartori (IRI).

28’PT: Marcelo Torres (GIM).

39’PT: José Florentín (IRI).

49’ST: Enzo Martínez -en contra- (IRI).



Formaciones:

Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Pablo Aguiar, Augusto Max; Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Independiente Rivadavia: Ramiro Macagno; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Sebastián Villa; Fabrizio Sartori y Matías Fernández.

DT: Alfredo Berti.



Cambios:

14’PT: ingresó Nicolás Bolcato por Ramiro Macagno (IRI).

ET: ingresó Rodrigo Atencio por Gonzalo Ríos (IRI).

15’ST: ingresó Franco Torres por Pablo Aguiar (GIM).

23’ST: ingresó Juan Cortazzo por Renzo Giampaoli (GIM).

23’ST: ingresó Juan Pérez por Manuel Panaro (GIM).

33’ST: ingresó Alejo Osella por Ezequiel Bonifacio (IRI).

35’ST: ingresó Agustín Auzmendi por Nicolás Barros Schelotto (GIM).

35’ST: ingresó Matías Melluso por Pedro Silva Torrejón (GIM).

38’ST: ingresó Stéfano Moreyra por Tomás Bottari (IRI).

38’ST: ingresó Alex Arce por Fabrizio Sartori (IRI).



Amonestados:

33’PT: Augusto Max (GIM).

36’PT: Enzo Martínez (GIM).

45’PT: Ignacio Fernández (GIM).

5’ST: Renzo Giampaoli (GIM).

9’ST: Luciano Gómez (IRI).

18’ST: Alexis Steimbach (GIM).

22’ST: Ezequiel Bonifacio (IRI).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Video: Liga Profesional.