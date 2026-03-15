Agmer rechazó la reforma previsional y criticó duramente la política salarial

El denominado Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que se reunió en Concepción del Uruguay, difundió una declaración en la que expuso su preocupación por la situación política, social y educativa a nivel nacional y provincial, al tiempo que reiteró su rechazo a distintas iniciativas impulsadas por los gobiernos.

En el documento, el sindicato docente afirmó que “nuestro país y nuestra provincia transitamos horas enormemente difíciles para las y los trabajadores” y cuestionó distintas políticas que, según expresó, implican “la destrucción de derechos laborales, la entrega de soberanía nacional y bienes naturales comunes y el desguace del sistema educativo hacia su privatización”.

Entre los puntos mencionados en la declaración, el gremio hizo referencia a debates vinculados a la reforma laboral, a modificaciones en la legislación ambiental y a iniciativas en materia educativa. En ese marco, el plenario consideró que dichas propuestas configuran “la destrucción de derechos laborales, la entrega de soberanía nacional y bienes naturales comunes y el desguace del sistema educativo hacia su privatización”.

El texto también incluyó cuestionamientos a la política exterior del Gobierno nacional. Allí se sostuvo que “el Presidente de nuestra Nación hizo un espectáculo pavoroso involucrando bélicamente a nuestra Patria en un conflicto que no nos pertenece”, al afirmar que el país sería parte de una guerra contra Irán.

Rechazo a una eventual reforma previsional

En el plano provincial, el documento apuntó contra la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, al señalar que el Ejecutivo “preparó por lo bajo una reforma previsional”. Según la declaración del plenario, el gremio ya se manifestó públicamente en contra de cualquier modificación del sistema jubilatorio docente.

“El sindicato se ha manifestado en diferentes lugares de manera pública, a través de petitorios, expresándole nuestro rechazo a toda reforma de la Ley 8732 porque ella es la que garantiza jubilaciones dignas en el 82 % móvil y el cálculo del haber jubilatorio”, indicaron. Además, rechazaron “todo intento de aumentar la edad jubilatoria” y repudiaron “las declaraciones de dirigentes que atacan la jubilación docente como si fueran un privilegio”.

Críticas a la política salarial

En materia salarial, el plenario también cuestionó la propuesta presentada por el Gobierno provincial en el ámbito paritario. Según el documento difundido, las definiciones “no pudieron ser peores”, ya que —según sostienen— incluyen “montos en negro que desfinancian nuestra Caja Jubilatoria y Obra Social”.

En ese sentido, el gremio señaló que esas sumas fueron llevadas por el Ejecutivo a la negociación paritaria, pero que “no merecieron de nuestra parte el tratamiento en las escuelas”, al considerar que “nos empobrecen hasta el hartazgo y con cinismo nos llevan al remate de nuestros derechos jubilatorios y sociales”.

Rechazos y reclamos

En la declaración, los secretarios generales de los 17 departamentos de la provincia, junto con la Comisión Directiva Central de AGMER, manifestaron su rechazo a distintas medidas. Entre ellas, al Decreto 500/26, que —según el gremio— establece montos no remunerativos y posterga por tres meses la discusión salarial.

También rechazaron “el intento de reforma previsional en nuestra provincia”, “el avance de la reforma educativa en nuestro país” y la prohibición del derecho a huelga en la provincia de San Juan en el marco de la Ley Nacional 27.802 de Modernización Laboral.

Al mismo tiempo, el sindicato planteó una serie de demandas, entre ellas la convocatoria urgente a una discusión salarial que permita alcanzar “un salario digno para cada trabajador docente”, mayor financiamiento educativo y la continuidad de todas las carreras de formación docente en la provincia.

El documento también reclama la apertura de cursos en escuelas secundarias, el rechazo a recategorizaciones de establecimientos, el nombramiento de ordenanzas, cargos de coordinación de Educación Secundaria de Adultos (ESA) y la restitución de carga horaria a referentes técnicos, además de “estabilidad laboral con todos los cargos necesarios en todos los niveles del sistema educativo”.

En el tramo final del pronunciamiento, el plenario sostuvo que “un enorme colectivo docente ha dicho basta y continúa andando su camino de escuela, asambleas y lucha en las calles”.

En esa línea, el documento concluye con una reivindicación de la escuela pública y del rol docente: “Es mentira que son privilegios. Es mentira que no hay derechos. Es falso que no hay otro camino. Nosotros y nosotras lo seguiremos haciendo porque allí donde haya un solo niño o niña habrá una escuela; donde haya un solo maestro, una sola maestra, un puesto de trabajo; y donde haya una sola familia, un plato de comida, el derecho social a la educación”, publicó El Entre Ríos.