Murió Jürgen Habermas, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas murió este sábado a los 96 años, según informó la editorial Suhrkamp Verlag. Considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía contemporánea, fue también uno de los representantes más reconocidos de la llamada Escuela de Fráncfort.

Nacido en 1929 en Düsseldorf, Habermas padeció desde niño un paladar hendido que debió ser operado. El propio filósofo reconoció que esa condición marcó profundamente su vida y orientó su interés intelectual hacia la comunicación lingüística, tema que se convertiría en el eje de su obra teórica.

Durante la Alemania nazi, su padre fue miembro del Partido Nacionalsocialista Alemán y el propio Habermas integró a los 10 años el Jungvolk, una organización juvenil del régimen. Tras la guerra, desarrolló una intensa reflexión crítica sobre la democracia alemana y el papel de la razón pública.

En 1953 expresó su indignación en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung por la publicación de unas clases de 1935 del filósofo Martin Heidegger en las que se mencionaba la “verdad interior y grandeza” del nacionalsocialismo. Pese a esa crítica, Habermas defendió la necesidad de distinguir entre la obra filosófica de Heidegger y su compromiso político.

Su tesis de habilitación, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1961), analizó la transformación histórica del espacio público moderno. Tras pasar por la Universidad de Heidelberg, en 1964 asumió la cátedra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Fráncfort, heredando el lugar que había ocupado Max Horkheimer.

En 1968 respaldó las protestas estudiantiles en Alemania, aunque rechazó la radicalización del movimiento y el recurso a la violencia. Tres años después se trasladó al Instituto Max Planck en Starnberg, cerca de Múnich, donde desarrolló gran parte de su producción intelectual.

Su obra más influyente, Teoría de la acción comunicativa (1981), reformuló la teoría crítica al situar la comunicación y el entendimiento racional como bases de la vida social y democrática.

A lo largo de su carrera, Habermas se consolidó como un renovador del legado de pensadores como Theodor W. Adorno y Horkheimer, y durante décadas intervino activamente en debates políticos e intelectuales de Europa.

Habermas estaba casado desde 1955 con Ute Wesselhoeft, con quien tuvo tres hijos. Con su muerte desaparece una de las últimas grandes figuras de la tradición filosófica alemana del siglo XX.

Fuente: Noticias Argentinas.