Santilli sobre la reforma laboral en el Congreso: "Vamos a tener los votos"

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró este lunes que el oficialismo va a “tener los votos” necesarios para aprobar la Reforma Laboral que se tratará este miércoles en el Senado y que esperan "dar un primer paso" camino a la ley.

Tras valorar el "gran trabajo" de la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el funcionario afirmó que se aceptará "alguna corrección o modificación que se vislumbre importante", pero "siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea cambiado".

Según reveló en declaraciones a radio Rivadavia, los gobernadores le ha transmitido que "hay que crecer y generar trabajo" y "está claro que la ley actual impide la generación de trabajo", al ser consultado sobre los apoyos provinciales que tendría el proyecto.

“El presidente Javier Milei, para los segundos dos años de su mandato, ha planteado claramente que el objetivo es crecer y generar trabajo formal, que es lo que necesitamos como país, y esta ley va en esa dirección”, destacó.

Santilli expresó que para la Argentina “es importante tener una nueva ley laboral, aggiornada a los tiempos que tenemos, porque es preciso modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto, y otras situaciones que esta ley ayuda a mejorar”.

Más adelante señaló que “más del 50% de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley la idea es que pasen a estar en la formalidad” con lo cual “tener acceso a una jubilación futura, a la salud, a vacaciones, a tener su sueldo bancarizado”.

Además, el ministro indicó que se apunta a “terminar con la industria del juicio que ha destruido el trabajo en la Argentina, y no precisamente en las grandes compañías que son las que más se pueden proteger, sino en las PyMEs”.

Santilli vaticinó que este año tendrán "una excelente agenda parlamentaria, no solo en extraordinarias sino también en ordinarias".