Liga Federal de Vóley: Paracao quedó eliminado; Pescadores sigue en carrera

Paracao de Paraná y Pescadores de Gualeguaychú tuvieron suerte dispar este lunes en los octavos de final de la Liga Federal Masculina de Vóley, que se disputa en San Juan. Primero, el conjunto de la capital entrerriana perdió y quedó eliminado, poco más tarde, el conjunto del sur de la provincia se metió entre los ocho mejores.

La Bomba cayó por 3 a 1 en sets con Biblioteca Rivadavia de Villa María, Córdoba. Los parciales en el estadio Aldo Cantoni fueron de 25/18, 27/25, 16/25 y 25/18. De esta manera, el elenco Azul y Oro se despidió con un registro de dos victorias y tres derrotas en la competencia nacional. Su verdugo se medirá en cuartos ante Escuela Incorporada Mariano Moreno, que viene de superar a Deportivo Juventud por 3 a 1.

Más tarde, Pescadores superó a ASEBA de San Luis por 3 a 0 y afianzó su buen momento en el torneo, donde apenas le ganaron un set. Los parciales fueron de 25/20, 25/18 y 25/18 en el Velódromo San Vicente Alejo Chancay.

Cabe destacar que el elenco gualeguaychuense ganó su grupo (B) con victorias sobre Ciudad de Nieva (3-0); Escuela Municipal Puerto San Julián (3-0), Defensores de Moreno (3-1) e Hispano de San Juan (3-0). Su próximo rival será Club Náutico Sportivo Avellaneda, que superó al Club Atlético Defensores de Moreno por 3 a 0.