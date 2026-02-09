El paranaense Mariano Werner dio a conocer el diseño de su nuevo auto para el TC

A través de sus redes sociales, el piloto paranaense Mariano Werner dio a conocer el renovado diseño de su Ford Mustang para la próxima temporada del Turismo Carretera. Tras el trabajo de Bricco Desing, el tres veces campeón de La Máxima compartió la novedad con sus seguidores.

Además de las variantes por las marcas publicitarias que lo acompañarán a lo largo de 2026, la flamante unidad llevará el número 11. En ella se destaca una mayor presencia de blanco y particularmente del negro en el sector trasero, además del rojo, un color característico de los autos del Zorro de Paraná.

Werner, que el pasado sábado estuvo en los Carnavales de Gualeguaychú exhibiendo el Ford Mustan de 2025, tendrá su estreno en El Calafate, el 14 y 15 de febrero, por la primera fecha de la temporada del TC. Los motores estarán a cargo de los hermanos Mario y Luis Riva.