Sobre la hora, Lanús evitó la derrota ante Talleres pero no pudo llegar a la punta

Lanús igualó este lunes con Talleres de Córdoba por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 1 a 1, en el estadio Néstor Díaz Pérez, donde las emociones llegaron sobre el final del encuentro.

El Matador tuvo la iniciativa pero no profundidad para poder ponerse en ventaja en el primer tiempo, sin embargo lo logró en el complemento. Si bien planteó jugar de contraataque ante los embates del local, la T abrió el marcador con una pelota parada.

Iban 45 minutos, cuando Martín Río cabeceó un tiro de esquina ejecutado por Rick para colocar el 1 a 0 a favor de los dirigidos por Carlos Tevez. Pero el Granate reaccionó para alcanzar la paridad, con un disparo esquinado de Dylan Aquino en el segundo minuto de descuento.

Con este resultado, Lanús no pudo alcanzar la punta de la Zona A y quedó a dos puntos de Vélez Sarsfield, líder con 10. Por su parte, Talleres quedó con cuatro unidades y se ubica 11º en la tabla de posiciones.

En la quinta fecha, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el viernes desde las 20. En tanto que Talleres recibirá a Gimnasia de Mendoza, el sábado a partir de las 19.45.