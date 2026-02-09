Estudiantes derrotó a Deportivo Riestra y llegará envalentonado al clásico de La Plata

Estudiantes de La Plata venció a Deportivo Riestra por la mínima expresión y llegará envalentonado al clásico con Gimnasia. Este lunes, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez ganó con gol de Guido Carrillo en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Pincha fue más en la primera mitad. Cristian Medina avisó con un remate de media distancia que contuvo el paranaense Ignacio Arce. En la siguiente el propio volante ex Boca Juniors armó una buena jugada que terminó con un cabezazo de Guido Carrillo y otra vez Arce la capturó.

Antes del descanso hubo una polémica en la que los jugadores locales reclamaron penal, pero antes hubo una falta de Joaquín Tobio Burgos contra un defensor del Malevo.

En el complemento llegó el gol de Estudiantes. Fue a los 75 minutos cuando Brian Aguirre hizo una buena jugada por la izquierda y tras una gambeta mandó un centro que conectó de cabeza Guido Carrillo.

Con esta victoria Estudiantes es cuarto en la Zona A con 8 puntos y quedó a 2 del líder Vélez. Riestra es decimocuarto y penúltimo con solo un tanto, señala infobae.

En la próxima fecha Estudiantes jugará contra Gimnasia en el clásico platense, el domingo desde las 17. Riestra, por su parte, cerrará la quinta jornada cuando sea anfitrión de Newell’s, el lunes a partir de las 19.