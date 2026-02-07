Qué pasará con la inflación: cuándo perforará el 2% mensual, según los principales analistas de mercado

Los principales analistas de mercado prevén que la inflación seguirá por encima del 2% en el primer trimestre. Imagen ilustrativa

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipó que la dinámica inflacionaria recién empezaría con 1 a partir del segundo trimestre. Qué proyectan las consultoras para enero.

Tras la controversia generada por la renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la suspensión de la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los principales analistas de mercado proyectaron que la inflación recién perforaría el 2% mensual en el segundo trimestre de 2026 y disminuiría a un dígito anual en 2028.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los participantes anticipan que la inflación de febrero será del 2,1 por ciento. Esta proyección marca una leve desaceleración en comparación con enero, mes en el que las consultoras calcularon un incremento de precios del 2,4%.

El informe advierte que la disminución prevista para febrero no representa una reducción significativa en el ritmo de aumento de los precios. Las estimaciones indican que la inflación mensual permanecería por encima del 2% durante el primer trimestre.

Inflación: cuándo quebraría el 2% mensual

Para marzo, los analistas esperan una suba de 2,2%, y estiman que recién en abril el índice se ubicaría por debajo de ese umbral, con una proyección del 1,9%. A partir de ese mes, el escenario previsto muestra una moderación gradual, sin caídas abruptas en el corto plazo, aunque con una tendencia descendente: 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio.

Cabe destacar que para los 10 participantes que más suelen acertar en sus proyecciones, la dinámica inflacionaria recién quebraría el 2% mensual en mayo, al pronosticar un avance de 1,9 por ciento, para luego anticipar dos meses seguidos con una suba de precios de 1,8 por ciento.

La previsión del presidente Javier Milei es que el IPC rompa el umbral del 1% mensual en agosto. “La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad de 2026 o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”, anunció a mediados de diciembre.

En cuanto a la inflación anual, el REM realizó una leve corrección al alza. El cálculo para los doce meses de 2026 se ubicó en 22,4%, lo que implica un aumento de 2,3 puntos porcentuales respecto de la encuesta previa. Una vez más, para el top ten el número de 2026 sería levemente superior: 24,5 por ciento.

En tanto, los encuestados por el BCRA pronostican que la inflación se reducirá a 15% anual en 2027 y recién se posicionaría en un dígito a partir de 2028. De acuerdo con las estimaciones de las consultoras relevadas, en dicho año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría en 9,9 por ciento.

Inflación de enero: qué esperan las consultoras

El Gobierno tomó la decisión de no actualizar la metodología bajo la cual mide los precios. En principio, para el dato de enero estaba prevista la actualización basada en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, con ajustes que reflejan los cambios en los consumos desde 2004-2005, el parámetro utilizado actualmente.

Luego de la salida de Lavagna, el equipo económico aseguró que la modificación de la fórmula solo sería posible una vez consolidada la desaceleración de la inflación, para evitar suspicacias si algún indicador mostraba una baja mayor a la prevista.

Con la decisión de mantener sin cambios la fórmula de ajuste, las estimaciones de las consultoras privadas para enero se ubican entre 2,3% y 2,6 por ciento. Si la inflación se mantiene en esos niveles, implicaría una menor suba respecto a diciembre de 2025.

En C&T Asesores Económicos, bajo la dirección de Camilo Tiscornia, calculan una variación mensual del 2,4% en base a datos relevados en el Gran Buenos Aires, lo que arroja una inflación interanual del 29,2%.

La misma cifra maneja Analytica, que también reportó subas destacadas en verduras (+10,6%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,5%) en el último mes. Entre los rubros con menores incrementos figuran otros alimentos (+1,0%) —como snacks, salsas y condimentos— y aguas, gaseosas y jugos (+0,7%).

En LCG, el pronóstico es algo más bajo: proyectan una inflación del 2,3 por ciento. En este caso, el rubro Alimentos y bebidas, que había mostrado los mayores aumentos en meses anteriores, registró una suba promedio del 0,8%.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó que el índice de enero alcanzó el 2,6 por ciento. “La inflación interanual se ubicaría en 32,1%, evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada en octubre. No obstante, a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración”, indicaron en su informe.

Fuente: Infobae.