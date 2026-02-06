Coti en Paraná: “Estoy muy feliz de estar en la Fiesta del Mate”

El cantante y compositor Coti Sorokin expresó su alegría por participar de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, y destacó el valor cultural del encuentro, el significado del mate para los entrerrianos y el rol del Estado en el sostenimiento de la cultura.

“Estoy muy feliz de estar acá, en esta Fiesta del Mate. Toqué muchas fiestas en muchas partes del mundo, y las que son de acá, de mi tierra, de Entre Ríos, son muy especiales para mí”, señaló el artista, quien mantiene un vínculo cercano con la provincia, que recorrió “de punta a punta” a lo largo de su carrera.

Coti remarcó además la importancia simbólica del mate en su vida cotidiana: “A esta fiesta del mate tenía ganas de venir, además, por lo que significa el mate para un entrerriano de adopción. Tomo mate todo el día, esté donde esté, en la parte del mundo en la que esté de gira, sea en México, en Europa, donde sea, siempre estoy con mi mate”.

De cara a su presentación, el músico manifestó grandes expectativas por el reencuentro con el público local. “La expectativa para esta noche es reencontrarme con el público de acá de Paraná, con el público de esta Fiesta del Mate, que es tan importante, una de las más importantes que hay en el país, que convoca a la familia, a públicos muy distintos y a muchísima gente”, expresó.

Con humor y optimismo, agregó: “Trajimos el sol, hoy salió en la prueba de sonido, así que esperemos que siga todo bien”.

En otro tramo de sus declaraciones, Coti subrayó la necesidad de que el Estado acompañe y garantice el acceso a la cultura: “El Estado tiene que bancar la cultura, más allá de los festivales. Tiene que fomentar la cultura y la educación. Eso no puede estar librado al mercado, a los números, a los especuladores, al dólar”.

En ese sentido, sostuvo que la cultura es parte central de la identidad nacional: “A la Argentina no la conocen afuera por el peso o por el dólar; la conocen por el tango, por el folclore, por el mate, por la música y por el fútbol. En definitiva, nos conocen por la cultura”.

Finalmente, el artista vinculó el acceso a la cultura con la educación y el desarrollo de las infancias y juventudes: “A los chicos hay que acercarlos a la cultura, a la música y al deporte. Si les das facilidades para eso, se van a alejar solos de las redes, porque van a encontrar algo mucho más rico y más hermoso en la música y en el deporte”, concluyó.