Raly Barrionuevo: “Las canciones son las que quedan”

Antes de subir al escenario Luis “Pacha” Rodríguez en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate en Paraná, el cantante y compositor Raly Barrionuevo compartió sus sensaciones por volver a formar parte del festival y reflexionó sobre la música, la creación artística y el rol del Estado en la promoción cultural.

"Es la tercera vez que vengo al festival”, contó el artista, y destacó el clima particular que se vive en este tipo de encuentros: “En un festival somos muchos los artistas, gente que conozco y quiero. Recién me crucé a Mario de Los Nocheros; eso pasa en los festivales, nos cruzamos ahí. Uno viene a darlo todo el tiempo que le den para estar en el escenario”.

Barrionuevo explicó que, si bien viene realizando un formato unipersonal desde hace tiempo, en algunos festivales optó por sumar invitadas especiales: “Hoy en algunos festivales he invitado a dos amigas mías que me acompañen”.

En cuanto al sentido de su propuesta artística, remarcó que su objetivo es aportar belleza a través de las canciones. “Trato de aportar un poquito de belleza con las canciones, con lo que uno puede hacer en este paso efímero. Hablo de la existencia, de los ancestros, de todo lo que hemos heredado de la música, y trato de transformarlo en un aporte que haga, aunque sea un poquito, más lindo el mundo en el que vivimos”, expresó.

El músico subrayó además la centralidad de las canciones por sobre las figuras individuales: “Las canciones son las protagonistas, porque son las que quedan. Uno se va, no sabemos cuándo, pero las canciones quedan”.

En ese sentido, destacó la importancia de interpretar obras de otros autores que lo marcaron: “Si alguna vez agarré un lápiz, un papel y mi guitarra para escribir canciones, fue porque otros lo hicieron antes. Ojalá eso suceda en el futuro con chicos que se vean motivados, porque si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier chico”.