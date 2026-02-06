Acción Católica Paraná celebrará este sábado una misa en homenaje al centenario del cardenal Estanislao Karlic

El cardenal Estanislao Esteban Karlic hubiera cumplido este sábado 100 años. Por eso, en la Catedral de Paraná se realizará una misa en su homenaje.

Este sábado 7 de febrero, día en el que el cardenal Estanislao Esteban Karlic hubiera cumplido 100 años, se realizará una misa a las 20 en la Catedral Metropolitana “Nuestra Señora del Rosario” de Paraná, que está organizada por la Acción Católica. Se invita a la comunidad a participar en la Eucaristía para recordar al cardenal Karlic, quien partió a la Casa del Padre el viernes 8 de agosto de 2025.

Una vida entregada a la Iglesia

Estanislao Esteban Karlic estuvo al frente del Arzobispado de Paraná durante dos décadas (1983-2003). Presidió la Conferencia Episcopal Argentina en dos períodos consecutivos (1996-2002), y en 2007 -a sus 81 años- el Papa lo promovió a cardenal.

Monseñor Karlic nació en Oliva, Córdoba, el 7 de febrero de 1926, hijo de dos inmigrantes croatas, Juan Karlic y Milka Emilia Mavric, de Grizane, Croacia.

Después de la muerte del primer hijo -Juan- nacerían otros tres, de los cuales dos se entregarían a la vida consagrada: el padre Estanislao y su hermana Milka, que ingresaría a la Congregación de las Hermanas de la Virgen Niña, reseñó el portal del arzobispado de Paraná.

Estanislao realizó sus estudios secundarios en el Colegio Montserrat, de la ciudad de Córdoba. Allí recibió el premio Duarte Quirós al mejor bachiller de su promoción.

Después de realizar un año de estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba, en 1947 ingresó en el Seminario Arquidiocesano de Córdoba para ser sacerdote. En 1948 fue enviado a Roma a estudiar Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. En Roma recibió la ordenación sacerdotal el 8 de diciembre de 1954. Entre 1955 y 1963 ejerció el ministerio y la actividad docente en Argentina, especialmente en el Seminario de Córdoba. De regreso a Roma, en 1965 obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana, señaló el portal del arzobispado de Paraná.

Posteriormente ejerció su ministerio en la Arquidiócesis de Córdoba y fue profesor en el Seminario de dicha arquidiócesis, en la Universidad Católica de Córdoba y en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica en Buenos Aires, además de otros institutos de formación.

El 6 de junio de 1977 fue designado por el Papa San Pablo VI como Obispo Titular de Castro y Auxiliar de Córdoba. El 15 de agosto de ese mismo año fue consagrado por el Cardenal Raúl Primatesta en la Catedral de Córdoba, destacó el portal del arzobispado de Paraná.

El 19 de enero de 1983 fue elegido Coadjutor de Paraná y Administrador Apostólico Sede Plena. Asumió el 20 de marzo de 1983. Debió ir haciéndose cargo del gobierno de la Arquidiócesis de Paraná por las condiciones de salud del Arzobispo, Mons. Adolfo Tortolo, a quien sucedió como Arzobispo de esa sede el 1º de abril de 1986.

Entre sus aportes reconocidos en el nivel internacional está el haber sido uno de los siete obispos del comité a quienes el Papa San Juan Pablo II encomendó redactar el Catecismo de la Iglesia Católica (1986-1992), reseñó el portal del arzobispado de Paraná.

Desde su llegada a Paraná como Arzobispo Coadjutor en 1983, reactivó y reorganizó el trabajo en la curia, el Seminario, las parroquias, las delegaciones pastorales y toda la diócesis. El archivo diocesano fue uno de sus proyectos mimados. Impulsó el envío como misioneros en África de algunos sacerdotes del clero de Paraná, promovió el reconocimiento oficial de nivel terciario de los estudios filosóficos y teológicos del Seminario Arquidiocesano y la afiliación a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica.

El 9 de abril de 1987 le tocó ser anfitrión en la histórica visita del Papa San Juan Pablo II en el aeropuerto de la ciudad de Paraná.

Uno de los momentos más importantes que marcaron la historia de la Iglesia en Paraná y de la vida de Mons. Estanislao Karlic fue la organización del VI Congreso Misionero Latinoamericano y Iº Congreso Americano Misionero (COMLA VI CAM I) octubre de 1999 con el lema «América, con Cristo sal de tu tierra», cuando la ciudad se vio conmovida por la presencia de cientos de clérigos, consagrados y laicos de todo el mundo en unas jornadas inolvidables, indicó el portal del arzobispado de Paraná.

Presidió a los obispos argentinos en dos períodos consecutivos de la Conferencia episcopal (1996-1999 y 1999-2002). En la Conferencia Episcopal Argentina se desempeñó como: Delegado a la III° Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla (1979), Delegado al Sínodo de Obispos sobre Reconciliación y Penitencia (1983), Presidente de la Comisión de Fe y Cultura (hasta 1990,1999-2002, 2002-2005, 2005-2008), Presidente de la Comisión para el Gran Jubileo del Año 2000 (desde 1995-2000), Presidente de la Comisión de Pastoral Universitaria (1993-1996, 2002-2005, 2005-2008), Miembro de la Comisión de Catequesis (1993-1996), Vicepresidente 2° (1987-1990) y Vicepresidente 1° del Episcopado (1990-1996), Consejero de la Pontificia Comisión Pro América Latina (1989-2000), Expositor en la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo (1992), Presidente de la Comisión del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano de Roma (1992-1994), Secretario Especial para la Asamblea de Obispos del Sínodo para América, Miembro de la Comisión Post-sinodal, Miembro del Sínodo Permanente para los Obispos, participó en el Sínodo de los Obispos sobre “El episcopado”, en octubre de 2001, publicó el portal del arzobispado de Paraná.

Durante su segunda presidencia de la Conferencia Episcopal, en 2002, Mons. Karlic presidió el aporte de la Iglesia argentina para el diálogo social argentino convocado por el Presidente de la Nación Argentina, Eduardo Duhalde.

El 29 de abril de 2003 el Santo Padre aceptó su renuncia al gobierno de la Arquidiócesis de Paraná, presentada al haber cumplido sus 75 años, conforme a lo establecido por el Derecho Canónico. El 9 de julio de 2003, llegó a la ciudad a tomar posesión del cargo, su sucesor monseñor Mario Luis Bautista Maulión.

El 17 de octubre de 2007 Benedicto XVI, anunció la creación como cardenal de monseñor Estanislao Karlic, arzobispo Emérito de Paraná, en el Consistorio del 24 de noviembre de 2007, con el título de la Santísima Virgen María de los Dolores en la Plaza Buenos Aires, la iglesia nacional argentina en Roma.

Karlic se encontraba retirado en el Monasterio de las Hermanas Benedictinas “Nuestra Señora del Paraná” ubicado en la Aldea María Luisa (Departamento Paraná), hasta el año 2025 que se trasladó a la Residencia Buen Pastor, donde vivió hasta que falleció el viernes 8 de agosto de 2025, siempre ofreciendo su vida por el bien y la santidad de la Iglesia