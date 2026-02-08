Rocamora sufrió una dura caída ante Ferro

Rocamora sufrió una nueva derrota fuera de casa y suma ocho caídas.
En el marco de la Liga Nacional de Básquet femenino, Rocamora de Concepción del Uruguay visitó a Ferro Carril Oeste. El duelo por la Conferencia Sur contó con el arbitraje de Di Lernia y Dearmas y encontró al Rojo necesitado de una victoria.
El comienzo del partido fue parejo y de bajo goleo. Rocamora tuvo dificultades para convertir, pero tampoco permitió muchos puntos del Verdolaga, que de todas maneras se las ingenió para terminar por encima en el marcador: 15-12 al final del primer cuarto.
En el segundo tramo llegó la diferencia más grande del partido. Ferro Carril Oeste fue muy superior y se impuso por 20-10 para tomar distancia de 13 puntos camino al entretiempo. Las cosas estaban 35-22 en favor del local.
Rocamora tuvo su mejor producción ofensiva en el tercer cuarto ya que anotó 17 puntos, pero ni así consiguió superar al anfitrión que convirtió 20 y llevó la diferencia a los 16 puntos hacia el tramo final del encuentro: 55-39.
Aún con la rotación activada, Ferro siguió estirando la ventaja sobre Rocamora. Todas las jugadoras del Verdolaga tuvieron minutos en lo que acabó siendo una victoria final por 71-46, inapelable. Poco pudo hacer el Rojo en un encuentro que lo dejó con récord 1-8 en el último puesto de la Conferencia (Ferro lidera con acumulado 6-1).
La goleadora del juego estuvo del lado de Rocamora: Florencia Losada anotó 11 puntos y tomó siete rebotes para el Rojo. En Ferro se destacó Lara Tribouley con un doble-doble conformado por 10 puntos y 11 rebotes.
En su próxima presentación, Rocamora deberá visitar a obras Sanitarias el próximo miércoles 11 de febrero a partir de las 19.30.
-SÍNTESIS-
Ferro 71-46 Rocamora.
Parciales: 15-12 // 35-22 (20-10) // 55-39 (20-17) // 71-46 (16-7).
Formaciones:
FERRO (71)
*Julia Fernández: 5pts, 7rbs, 2rec, 2per.
*Lucila Sampietro: 7pts, 3rbs, 1as, 3per.
*Lara Tribouley: 10pts, 11rbs, 2as, 2rec, 1per, 1ta.
*Giuliana Baccarelli: 6pts, 1rb, 2as, 2rec, 1per.
*Dalma Piri: 5pts, 4rbs, 2as, 2per.
Melody Osuna: 8pts, 1as, 1rec, 1per.
Florencia Fernández: 8pts, 7rbs, 1as, 2per, 1ta.
Stephanie Smidt Falter: 1pt, 2rbs, 2as, 2per.
Samara Nessi: 3pts, 1rb.
Pilar Carra: 6pts, 8rbs, 3per.
Abril Romagnoli: 6pts, 2rbs, 1as, 1rec, 1per.
Josefina Rivera Gayoso: 6pts, 7rbs, 2per.
DT: Gabriel Fernández.
ROCAMORA (46)
*Florencia Losada: 11pts, 7rbs, 5as, 1rec, 5per.
*Melanie Delsart Izaguirre: 4pts, 1rb, 2per.
*Nerea Schmidt: 1rb, 1rec, 1per.
*Paula Santini: 7pts, 3rbs, 2as, 2per, 1ta.
*Martina Schunk: 5pts, 5rbs, 1rec, 1per, 2ta.
Renata Pidone: 3pts, 3rbs, 1as, 4rec.
Manuela González: 8pts, 1rb, 1per.
Guadalupe Chiappella: 1rb, 1as.
Santina Cherot: 3pts, 2rbs, 2as, 1rec, 1per.
Natalia Battioni: 5pts, 4rbs, 2rec, 1per.
DT: Sabrina Scévola.
*Inicialistas.
Árbitros: Di Lernia - Dearmas.
Estadio: Héctor Etchart.