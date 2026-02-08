Pesar por el fallecimiento del fotógrafo Pedro Ismael Medina

El fotógrafo y reportero gráfico Pedro Ismael Medina falleció en las primeras horas de esta mañana, a los 66 años, después de pelear con una prolongada y cruel enfermedad. Estudió Psicología en Rosario, era amante del cine, pero su gran pasión pasó por la fotografía. Ingresó a trabajar en la primera administración de Jorge Busti (PJ) y fue un activo fotógrafo de Prensa de la Gobernación durante los tres períodos del dirigente concordiense, ya que fue luego marginado en los gobiernos de Sergio Urribarri.

Medina ingresó primero al Canal 9 TVER, en el primer gobierno de Busti, luego pasó al Boletín Oficial y posteriormente fue nombrado en Prensa.

Hermano menor de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, Pedro Medina era padre de dos hijos (Augusto y Florencia) y abuelo de Felipe. En los últimos años estuvo adscripto en la Legislatura entrerriana y a la vez colaboraba como fotógrafo independiente con algunos medios entrerrianos. Entre ellos hizo varios trabajos periodísticos como reportero gráfico en la revista ANALISIS y también en la web, destacándose su tarea, con pasión y creatividad en lo que fueron los inicios de la causa “Contratos truchos”, en septiembre de 2018 y en el megajuicio oral y público contra el exgobernador Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, por delitos de corrupción.

Los restos de Pedro Medina no serán velados por expreso pedido del fotógrafo y a las 17:30 será trasladado desde Orfisa hasta el cementerio privado Solar del Río, donde será sepultado.