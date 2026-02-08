Huracán ganó el clásico con una aparición del goleador del torneo

Jordy Caicedo anotó su cuarto gol en el torneo (es el único jugador que convirtió para el "Globo").

En el estadio Tomás Ducó, este domingo tuvo lugar el partido interzonal de la fecha: Huracán recibió a San Lorenzo. El clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Fue el primer triunfo de Huracán en el torneo, que así llegó a los cinco puntos y marcha en la octava posición de la Zona B. San Lorenzo, por su parte, tiene seis unidades y está séptimo en la Zona A.

En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude serán visitantes de Unión el viernes 13, desde las 22.15; el Globo, por su parte, deberá recibir a Sarmiento de Junín el sábado 14, desde las 19.45.

-SÍNTESIS-

Huracán 1-0 San Lorenzo.



Gol:

5’ST: Jordy Caicedo.



Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo y Oscar Cortés.

DT: Diego Martínez.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi; Gonzalo Abrego, Facundo Gulli, Nicolás Tripichio; Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

ET: ingresó Gregorio Rodríguez por Facundo Gulli (SLO).

18’ST: ingresó Luciano Vietto por Gonzalo Abrego (SLO).

25’ST: ingresó Diego Herazo por Ezequiel Cerutti (SLO).

29’ST: ingresó Hugo Nervo por Alejandro Martínez (HUR).

29’ST: ingresó Juan Bisanz por Oscar Cortés (HUR).

35’ST: ingresó Mauricio Cardillo por Ignacio Perruzzi (SLO).

35’ST: ingresó Agustín Ladstatter por Teo Rodríguez Pagano (SLO).

39’ST: ingresó Lautaro Mora por Emmanuel Ojeda (HUR).

48’ST: ingresó Facundo Kalinger por Leonardo Gil (HUR).

48’ST: ingresó Luciano Giménez por Jordy Caicedo (HUR).



Amonestados:

17’PT: Facundo Gulli (SLO).

45’PT: Lucas Carrizo (HUR).

3’ST: Ezequiel Cerutti (SLO).

11’ST: César Ibáñez (HUR).

13’ST: Fabricio López (SLO).

31’ST: Jordy Caicedo (HUR).

39’ST: José Devecchi -en el banco- (SLO).

51’ST: Alexis Cuello (SLO).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Tomás Ducó.