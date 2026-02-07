Revocaron la prisión domiciliaria del joven acusado de abuso sexual en Santa Elena

Fue tras ampliar la imputación contra el joven, ahora acusado de abuso sexual y abandono de persona.

Luca Benítez, el joven de 22 años imputado por la presunta violación de una menor de 15 años, ya no cumple arresto domiciliario. La medida fue revocada y fue derivado.

Este viernes por la tarde la Justicia de La Paz definió dejar sin efecto esa modalidad -que cursaba en un domicilio de esa ciudad– y dispuso su traslado a la Jefatura Departamental, donde deberá cumplir 30 días de prisión preventiva efectiva.

Según pudo conocer La Sexta, esta decisión judicial se debió a que en las últimas horas a Benítez se le amplió la imputación en los Tribunales paceños a raíz del avance de la investigación de los hechos y ahora, además del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, también se le imputa el de “abandono de persona”.

Fuentes judiciales habían informado este jueves tras la primera audiencia imputativa que cumpliría un mes de prisión domiciliaria, lo que generó el fuerte rechazo de familiares y la indignación de la comunidad de Santa Elena, que se había movilizado el miércoles en pedido de justicia. En ese contexto, el padre de la víctima, quien también repudió la medida, llamó a “pedir justicia sin violencia”, mientras que la Policía local reforzó las medidas de seguridad en los domicilios relacionados a la familia del imputado.

Fuente: La Sexta, Ahora.