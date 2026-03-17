Fútbol: Argentina enfrentará a Guatemala debido a la suspensión de la Finalíssima

La selección argentina de fútbol tendrá su despedida en Buenos Aires con un partido amistoso ante Guatemala, previo a su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro se jugará debido a la cancelación de la Finalíssima ante España, prevista para el 27 de marzo.

“Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala”, informó este martes la Asociación del Fútbol Argentino.

“En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, agregó en el comunicado publicado por el sitio oficial de la AFA.

En principio, el estadio Monumental de River estará ocupado para esa fecha por los recitales de la banda AC/DC, por lo que se deberá buscar una alternativa. Entre ellas aparece La Bombonera, sede del partido despedida antes del Mundial de Qatar 2022.

Cabe destacar que el partido entre el campeón de la Copa América ante el de la Eurocopa se canceló por la guerra en Medio Oriente, ya que se iba a jugar en el Estadio Icónico de Lusail de Qatar el 27 de marzo. Ambas federaciones intentaron acordar un nuevo escenario, pero no hubo acuerdo para cambiar de sede.

Esta será la segunda fecha FIFA en la que la Argentina dispute un solo encuentro, a diferencia de la mayoría de las selecciones de primer nivel que disputan dos. En la última ventana internacional, que fue en noviembre, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 2-0 a Angola.

La Selección argentina comenzará su participación en el Mundial 2026 el 16 de junio cuando se enfrente a Argelia. Sus otros dos rivales del Grupo J serán Austria y Jordania.