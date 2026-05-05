“Contento por el partido y por el gol”, expresó ‘Maxi’ Rueda

Maximiliano Rueda, con un golazo, abrió el partido en la victoria de Patronato ante Chicago. Foto: Prensa Patronato.

Todavía resuenan los ecos del golazo de Maximiliano Rueda, ese que abrió el partido para la victoria de Patronato 2 a 1 frente a Nueva Chicago, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El jugador tomó un rebote fuera del área, se llenó el pie con la pelota y la clavó en un ángulo para destrabar un partido complejo ante el Torito de Mataderos.

Maxi Rueda fue protagonista importante del triunfo. Convirtió el primer gol, que en realidad fue un golazo. “Estoy muy contento por el triunfo y en lo personal por el gol”, afirmó el lateral.

Para el futbolista la acción de pegarle al arco en una acción extraña es pura y exclusivamente de la confianza que hoy tienen los integrantes del equipo. “Pensé en patear al arco y ya cuando la calcé y vi que entraba salí a festejarlo”, contó.

El futbolista valoró además el trabajo colectivo ante un rival exigente. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Ellos vienen en puestos de Reducido y jugando muy bien”, así destacó la importancia de haberse hecho fuertes en casa y dejado los tres puntos.