Tilcara prepara una nueva edición de la Gran Paella Paraná

El próximo 4 de abril en el Patito Sirirí (a la par del cartel identificatorio de la ciudad), tendrá lugar la realización de la tradicional Gran Paella Paraná, un acontecimiento gastronómico del que toma parte toda la institución.

El evento, que se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos de la Semana Santa en la capital entrerriana, prevé este año reunir fondos para la continuidad de las obras en el flamante vestuario de hockey, así como la iluminación en cancha 3 y 4 de rugby.

Orígenes

“Nueve años atrás, durante una reunión con la Comisión Directiva bajo la presidencia de Luciano Barbagelata, a principios del mes de enero, se me ocurrió presentar una propuesta en principio algo alocada, como resultó: pensé en realizar una paella, pero, la idea era que no sea normal, sino que sea gigante. Pretendía que llamase la atención y que, a través del evento, podamos recaudar fondos para el club”, indicó el dirigente, ex jugador y entrenador, Roberto Cian.

“Fue así que presenté el proyecto con sus respectivos costos de inversión. Al mismo tiempo hubo gente que no estaba de acuerdo con la idea y prefería hacerla en varios discos”, explicó y añadió: “Mi intención era crear un impacto rotundo con una paella nunca antes vista, así que fui a una metalúrgica, les expuse la idea, me interpretaron y realizaron una paellera de casi tres metros de diámetro como la que tenemos, con un peso de 180 kilos”, manifestó.

“Si bien en un principio cuando le pasé el presupuesto a la CD, no teníamos dinero para pagarla, otro directivo de la entidad puso el equivalente y cuándo obtuviéramos ganancias, se lo devolvíamos y así fue”, valoró.

Paso a paso

Cabe destacar que la primera edición de la Gran Paella Paraná se realizó con pescado de río y fue un éxito rotundo, con una masiva concurrencia de gente que se acercó a observar las alternativas del evento.

“Año a año fuimos perfeccionando este acontecimiento que al fin y al cabo, trascendió en todos los ámbitos el deporte, porque incluso después llevamos la paellera a distintos lugares”, deslizó Cian.

Como tantas otras gestas en la capital provincial, esta clásica Gran Paella Paraná, pasó de ser una idea ocurrente a una posibilidad única para recaudar fondos para una institución como el Club Tilcara, que crece a pasos agigantados y a la vez, puede brindarle a la ciudad un atractivo más en el fin de semana largo de Semana Santa.

Valor

Vale resaltar que el valor de cada plato este año será de $15.000 y la venta será solo como reserva. Para adquirir los tickets, es posible contactarse con cualquier jugador de rugby o jugadora de hockey del club. O bien, llegar hasta la Secretaría de la institución, situada en el predio Ramón Brandolín (en calle Zapata y Huergo, detrás de la UTN).

Prensa Tilcara