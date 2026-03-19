Rally Entrerriano: la primera fecha en Primero de Mayo deberá esperar

El campeonato provincial tenía previsto correr este fin de semana, pero se postergó por el pronóstico de lluvia.

La primera fecha del Campeonato Entrerriano de Rally que estaba prevista para este fin de semana se disputará el 27, 28 y 29 de marzo. Así lo determinó la organización del certamen junto a autoridades del Municipio de Primero de Mayo, escenario de la jornada inaugural, debido al pronóstico de precipitaciones para este fin de semana.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Rally Entrerriano comunicó la postergación e informó que las inscripciones quedarán habilitadas hasta el próximo jueves 26 en la página web.

La competencia, que también comprenderá caminos de San Cipriano, tendrá como epicentro el predio de las piletas municipales de Primero de Mayo, donde se instalará el Parque de Servicios, la Dirección de la Prueba y el Parque Cerrado entre etapas.

La etapa inicial tendrá cinco tramos: Primero de Mayo-Las Achiras (12,57km), en tres tramos; Las Achiras-San Cipriano (9,71km), en dos, para completar 57,13km cronometrados. En la segunda etapa se correrán 44,56km de pruebas especiales: Primero de Mayo-Las Achiras, en dos tramos; Las Achiras-San Cipriano y como Power Stage para totalizar 101,69km de velocidad pura.