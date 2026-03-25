Patronato, de luto: falleció Alides Papaleo, expresidente Rojinegro

Falleció este miércoles Alcides Papaleo, quien fuera presidente de Patronato entre 1996 y 2000. El dirigente tenía 79 años y fue, además de hincha, un colaborador permanente de la institución fundada por el padre Bartolomé Grella. Su deceso se conoció en horas de la noche y fue confirmado por el propio club.

De acuerdo a lo informado a ANÁLISIS, el exdirigente sufrió un infarto en horas de la tarde. Sus restos serán velados este jueves desde las 6 en Sasfer (Urquiza 431) y serán trasladados a las 14.20 al Parque de La Paz.

“El Club Atlético Patronato lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Alcides Juan Papaleo, ex presidente de la institución durante los años 1996 y 2000 e integrantes de diferentes comisiones directivas. Un hincha incondicional y un hombre comprometido durante muchos años con la vida institucional, siendo parte fundamental del crecimiento de nuestro querido Rojinegro. Acompañamos a toda su familia y seres queridos, como a toda la comunidad rojinegra en este doloroso momento”, expresó el club.

Durante su gestión como presidente del Santo, el 1 de mayo de 1997 se inauguró el predio La Capillita, escenario donde se forman las divisiones inferiores y juveniles de la institución. Dos años después se amplió la tribuna San Nicolás, para llevar a 22.000 personas la capacidad total del estadio de barrio Villa Sarmiento.

Desde su labor empresarial -era propietario de la editorial Alpa Sima- también apoyó al equipo en distintas campañas y aquel sponsor supo quedar estampado en varios modelos de camisetas rojinegras a bastones.

Papaleo, a partir de diferentes roles dirigenciales, supo acompañar distintas etapas exitosas que catapultaron a Patronato a la máxima categoría del fútbol argentino. Acompañó activamente las gestiones de Miguel Hollman y José Gómez, que llevaron al equipo paranaense del Argentino B a la Primera División, pasando por el Argentino A y la Primera B Nacional.

Sin dudas que con su desaparición física, Papaleo deja un hueco importante en la dirigencia deportiva paranaense y particularmente en Patronato. Por eso lamentan su partida socios, hinchas y simpatizantes que forman parte de la comunidad Rojinegra.