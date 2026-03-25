Detectaron el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos

La confirmación del primer caso en Europa de gripe aviar A (H9N2) en humanos ha movilizado a las autoridades sanitarias italianas, que insisten en enviar un mensaje de calma. El contagio se ha detectado en Lombardía, en el norte del país, y corresponde a un paciente joven, de poco más de veinte años, con patologías previas.

Según el Ministerio de Sanidad de Italia, el afectado contrajo la infección durante una estancia en África y fue hospitalizado pocas horas después de aterrizar en el aeropuerto de Malpensa. “La situación está bajo control y no se han identificado problemas críticos”, ha asegurado el Ministerio en un comunicado.

No obstante, el paciente permanece ingresado en aislamiento en el Hospital San Gerardo de Monza, donde recibe tratamiento tanto por la infección como por sus enfermedades de base.

Un virus leve y sin transmisión entre personas

Las autoridades subrayan que el H9N2 es un virus de origen animal con baja patogenicidad. La evidencia científica disponible indica que el contagio se produce por exposición directa a aves infectadas o a entornos contaminados.

“Los casos humanos se caracterizan por una enfermedad leve y nunca se ha informado de transmisión de persona a persona”, reiteró el Ministerio, dejando claro que descartan riesgos de contagios de unos a otros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado este viernes a la Junta de Andalucía el resultado positivo de dos nuevas muestras biológicas recogidas en el Entorno Natural de Doñana y enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete el pasado 3 de septiembre. Los análisis han confirmado la presencia de gripe aviar en dos ejemplares de cigüeña blanca que fueron halladas en el Caño Guadiamar, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla). (Europa Press)

Respuesta rápida y control de contactos

El caso fue detectado con rapidez y se activaron los protocolos habituales. Todos los contactos estrechos han sido identificados y sometidos a seguimiento, sin que se hayan registrado nuevos contagios.

El consejero regional de Sanidad, Guido Bertolaso, destacó la eficacia del dispositivo: “La identificación del primer caso europeo de gripe H9 en Lombardía no debería ser motivo de alarma, sino una prueba de que nuestro sistema de prevención funciona con extrema precisión”. El propio Bertolaso añadió que el paciente “solo había estado en contacto con unas pocas personas”, todas ellas ya evaluadas.

La gestión del caso ha implicado una estrecha colaboración entre el Ministerio de Sanidad, la Región de Lombardía y el Instituto Superior de Sanidad, así como la comunicación con organismos internacionales.

Una cepa bajo vigilancia científica

El H9N2 forma parte del grupo de virus de gripe aviar que han causado infecciones esporádicas en humanos, junto a cepas como H5N1, H7N3 o H7N7. Aunque su impacto suele ser leve, la comunidad científica mantiene la vigilancia por su potencial de evolución.

El virólogo Fabrizio Pregliasco, de la Universidad de Milán, ha llamado a la prudencia sin alarmismo: “Es un evento que requiere atención, pero sin alarmismo. Estos casos forman parte de sistemas de vigilancia ya activos”, ha señalado a Quotidiano Sanità. Asimismo, Pregliasco ha subrayado la importancia de reforzar el seguimiento epidemiológico, especialmente en entornos de riesgo como las explotaciones ganaderas.

Sin riesgo inmediato para la población

Las autoridades italianas coinciden en que no existe, por ahora, una amenaza sanitaria relevante. El carácter importado del caso y la ausencia de transmisión entre humanos limitan significativamente el riesgo. “La situación se está monitorizando constantemente”, ha concluido el Ministerio de Sanidad.

El episodio refuerza, no obstante, la importancia de la vigilancia global frente a virus de origen animal en un contexto de creciente interacción entre especies y movilidad internacional.