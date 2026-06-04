En Concepción del Uruguay proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Concejales del bloque La Libertad Avanza (LLA) de Concepción del Uruguay proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos. La iniciativa busca otorgar un alivio fiscal a los casi mil empleados afectados por el cierre de la planta La China y tiene como finalidad brindar una respuesta inmediata mediante un alivio fiscal para las familias afectadas.

El proyecto establece la declaración de una emergencia fiscal municipal para los perarios perjudicados, la cual se mantendría vigente mientras la firma continúe cerrada y tendría un plazo máximo de un año desde la sanción de la ordenanza.

Entre los beneficios previstos, se contempla la exención del 100% de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) y de la tasa de Obras Sanitarias Municipales (OSM), aplicable exclusivamente al inmueble que constituya la vivienda principal del trabajador y su grupo familiar.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán acreditar mediante documentación correspondiente que se desempeñaban en la planta al momento de su cierre, además de demostrar la titularidad o vinculación con el inmueble declarado como vivienda familiar. El trámite se realizaría ante la Comisión Especial de Regularización Fiscal (CERF) del Concejo Deliberante.