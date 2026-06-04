“Estoy creando mucha música nueva”: Shakira, reveló los componentes para realizar una canción del mundial

La cantante colombiana Shakira volvió a posicionarse como protagonista de la voz del mundial y, camino al próximo torneo, la intérprete reveló que se encuentra en proceso de creación de “música nueva” y fue crítica a nivel social al pedir que se pongan en el foco de las preocupaciones a las infancias: “El mundo está fracturado, dividido y el algoritmo nos manipula a todos”.

La colombiana recordó sus inicios en el ámbito artístico y le habló a su “yo” de 20 años, con un singular pedido: “Que disfrute más y crea en sí misma”, tras asumir que debió “luchar por sus sueños”, alcanzó un nivel de confianza que “las mujeres adquieren con el tiempo”.

En línea, la artista sostuvo que detrás de cada experiencia “hay una lección y debemos estar agradecidos por todas las enseñanzas”; tal es la retribución y la búsqueda de aprendizaje que la intérprete donará los ingresos de la canción “Dai Dai” con el fin de colaborar con niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como trabajará por el “acceso a la educación de calidad”.

El foco no se modifica; se refirió a esta pieza como “un mensaje para cada niño al que le han dicho que su sueño es demasiado grande”, y en diálogo con la revista estadounidense People añadió: “Es para recordarnos que cada campeón comenzó como un niño que quizás pasó por dificultades, pero siempre hubo alguien que creyó en él”, y por eso no se rindió.

“Como sociedad, debemos hacer todo lo posible para darle oportunidades a nuestros hijos y que puedan alcanzar sus metas en la vida. Esta canción se creó también para las infancias que no tienen acceso a estudios de calidad. Es una plataforma para todos ellos que no tienen visibilidad, cuando el mundo está tan fracturado, dividido y el algoritmo nos manipula a todos”, añadió.

La intérprete se mostró esperanzada a una semana del inicio del mundial: “Esta Copa del Mundo tratará sobre la unión, en este momento tan delicado a nivel social político”.

Multifacética y con un amplio abanico de trabajos, Shakira también comparte su perfil de “vida cotidiana” junto a sus hijos y por eso contrasta con un sencillo reciente: “Soltera” y explicó con una sonrisa satisfecha: “No creo que haya mucha diversión para mí, pero disfruto de este momento y de mi carrera”.

“Creo que la maternidad te hace fuerte. En el momento en que me convertí en madre vi la vida desde una perspectiva diferente. Aprendí muchísimo. Cada día, cuando tu mundo se derrumba, tienes que levantarte y pagar tus cuentas o mantener a tu familia, aún así la vida continúa con la responsabilidad de cuidar a dos seres humanos”, continuó.

“Vivo al máximo. Me dedico a esto desde hace 30 años y siento como si recién empezara porque todo se siente nuevo siempre. Me encuentro tan emocionada como el primer día, incluso tan apasionada o más, me siento muy inspirada. Estoy creando mucha música nueva, así como colaboraciones”, adelantó.

La colombiana será protagonista del primer show de medio tiempo en un mundial de fútbol, un hecho histórico: “Quería escribir algo para este mundial y sabía que tenía que tener todos los ingredientes que necesita una canción para la Copa del Mundo. Debía contar con ritmo, energía y un mensaje potente. Simplemente sucedió, fluyó, fue muy fácil dar con la melodía y la letra”.

Fuente: Noticias Argentinas.