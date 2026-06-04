La banda estadounidense Live se presentará por primera vez en Argentina

La histórica banda estadounidense +LIVE+ confirmó su primer show en Argentina, el próximo domingo 15 de septiembre.

El concierto tendrá lugar en las instalaciones del C Complejo Art Media, consolidado como uno de los espacios de referencia para la cultura musical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las entradas ya fueron puestas a la venta formalmente a través de la plataforma digital Passline.

Con producción de Fénix Entertainment, la llegada de la banda liderada por Ed Kowalczyk adquiere una relevancia singular para el mercado local, ya que no solo representa su debut absoluto ante el público argentino, sino que también quiebra un período de más de 20 años de ausencia de la banda en América del Sur. "¡No podemos esperar a verlos a todos y cantar con ustedes! El espectáculo que hemos preparado es tan especial", manifestó con entusiasmo el vocalista y referente de +LIVE+.

Con una carrera respaldada por la venta de más de 23 millones de discos en todo el planeta y dos producciones discográficas que alcanzaron el primer puesto del prestigioso ranking Billboard (Throwing Copper y Secret Samadhi), +LIVE+ se erige como una pieza fundamental en la estructura del rock de los 90.

Asimismo, la banda norteamericana tiene hits internacionales como "Lightning Crashes", "I Alone", "All Over You" y "Lakini's Juice".

Por su parte, el evento se configurará como una jornada doble de rock alternativo clásico, dado que se confirmó la incorporación del grupo Soul Asylum en calidad de invitados especiales de la fecha.

Fuente: Noticias Argentinas.