A los 92 años, murió la actriz Chunchuna Villafañe

La artista, nacida el 9 de abril de 1934 en Buenos Aires, tuvo múltiples facetas a lo largo de su vida: fue modelo, actriz, madre, arquitecta, interlocutora de personajes culturales destacados y testigo de acontecimientos políticos de gran importancia.

Chunchuna Villafañe, arquitecta, actriz y modelo publicitaria argentina, murió este jueves a la madrugada, a sus 92 años. Así lo confirmó su hija, la compositora Juana Molina. “Queridos amigos. Murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

“Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, expresó Molina. En una sentida publicación, recordó las largas conversaciones que mantenía con su madre y dijo que quiere pasar este difícil momento junto a su hija.

En ese marco, comunicó que no realizará el show que tenía previsto para este viernes en el XLR Club, en San Miguel. “Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar”, concluyó, agradeciendo por el “apoyo y amor”.

Una artista de gran trayectoriaChunchuna Villafañe, nacida el 9 de abril de 1934 en Buenos Aires, tuvo múltiples facetas a lo largo de su vida: fue modelo, actriz, madre, arquitecta, interlocutora de personajes culturales destacados y testigo de acontecimientos políticos de gran importancia.

En los años 60 y 70, su figura era omnipresente en los medios, representando a marcas conocidas de la época, como la crema bronceadora Charmís, la gaseosa Gini y la cerveza Pilsen, en las que su presencia rompía con los estereotipos tradicionales y proyectaba una imagen de independencia y sensualidad. Uno de los anuncios más recordados fue su participación en la campaña de Sylvapen junto al actor italiano Ugo Tognazzi.

Chunchuna fue, además, una figura pionera en el sindicato del modelaje, cofundadora de la Asociación Modelos Argentinas (A.M.A), una iniciativa innovadora en su época y expresión de su compromiso con los derechos laborales de las mujeres en la industria.

Chunchuna y su compromiso políticoEra hija de César Villafañe, un militar simpatizante del peronismo, y sobrina de César Marcos, una figura central en la Resistencia Peronista tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, por lo que desde pequeña estuvo inmersa en conversaciones políticas y culturales que moldearon su ideología. Fue una de las personas que compartió el vuelo de retorno de Juan Domingo Perón al país el 17 de noviembre de 1972.

Su compromiso político se mantuvo firme a lo largo de su existencia. Durante la dictadura militar argentina, se exilió en París junto al cineasta Pino Solanas, con quien compartía sus días en ese momento. Allí se vinculó con personalidades de la cultura como Simone Signoret e Yves Montand, y participó en marchas y protestas por la desaparición de artistas.

Al regresar a Buenos Aires con el retorno de la democracia se sumó como actriz de reparto a La historia oficial donde consolidó su compromiso con el cine nacional y con los testimonios de la represión.

Su paso por el cine también estuvo marcado por tensiones: para El exilio de Gardel, el director Pino Solanas (su entonces compañero) eligió a otra actriz para protagonizar la película y esto produjo la ruptura del vínculo sentimental entre ellos.

Además de su trabajo en el modelaje y la actuación, Chunchuna también estudió arquitectura y desarrolló un sentido estético que reflejó en todos los aspectos de su vida.

Fuente: Página 12.