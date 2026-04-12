Con un polémico penal, Boca se lo empató a Independiente

Este sábado por la noche hubo clásico en el estadio Alberto J. Armando. Boca Juniors recibió a Independiente en el marco de la 14ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

Temprano en el juego llegó la apertura en el marcador para el conjunto visitante. Fue a partir de una muy buena salida desde el fondo que derivó en un excelente pase de Maximiliano Gutiérrez desde la derecha para la llegada de Gabriel Ávalos, que no llegó a conectar. Luego, Ignacio Malcorra pifió la definición por la izquierda y el balón le cayó a Matías Abaldo. El atacante controló, enganchó y remató al costado izquierdo de Agustín Marchesín, que se había arrojado previamente y había dejado el arco al descubierto. Iban nueve minutos.

Pese a la desventaja, Boca generó sus aproximaciones y tuvo el gol en los pies de Alan Velasco, que no pudo evitar al arquero cuando remató una volea desde adentro del área. El balón que salió de los pies del mediocampista ofensivo del Xeneize no fue un problema para Rodrigo Rey.

En su siguiente llegada, Ander Herrera encontró a Milton Giménez con un excelente pase. Luego de trazar la diagonal, el atacante intentó una definición por encima de Rey, pero falló al apuntar al arco: su toque se fue directamente afuera por el costado derecho del arco.

La insistencia de Boca tuvo un nuevo intento con el centro de Barinaga desde la derecha para el cabezazo de Tomás Belmonte, pero el mediocampista remató por encima del travesaño. Le faltaba poco para concretar al equipo de Claudio Úbeda.

Sobre el final del primer tiempo llegó la jugada que modificó el resultado. Sebastián Valdez cruzó dentro del área a Alan Velasco en una jugada que pareció ser limpia y así lo interpretó Andrés Merlos en primera instancia. Sin embargo, el VAR lo convocó a revisar la jugada y acabó sancionando penal.

A los 56 minutos remató Giménez, que con un disparo al costado derecho de Rey -voló hacia el otro poste- terminó poniendo el 1-1 con el que se fueron al descanso.

Con varias modificaciones en el complemento, Boca tuvo la única ocasión clara de peligro en un avance de Velasco con pase incluido para Miguel Merentiel, pero el uruguayo no consiguió evitar a Rey con su definición y el arquero ganó el duelo con una excelente salida hacia su izquierda.

La última fue para Adam Bareiro, que sacó un potente remate desde afuera del área luego de un rebote, pero no consiguió darle dirección: le salió al medio y Rey no tuvo problemas en controlar. Fue 1-1.

Con la igualdad, Boca llegó a 21 puntos y se ubica tercero en la tabla de la Zona A, mientras que el Rojo suma 18 unidades y está séptimo. Este fue el último partido del torneo para el Xeneize antes del Superclásico que se jugará el próximo domingo 19, desde las 17. Independiente, por su parte, enfrentará a Defensa y Justicia el sábado 18, desde las 19.30.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 1-1 Independiente.



Goles:

9’PT: Matías Abaldo (IND).

56’PT: Milton Giménez -penal- (BOC).



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Ander Herrera, Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.



Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Cambios:

ET: ingresó Adam Bareiro por Milton Giménez (BOC).

ET: ingresó Miguel Merentiel por Ángel Romero (BOC).

23’ST: ingresó Santiago Ascacíbar por Alan Velasco (BOC).

24’ST: ingresó Exequiel Zeballos por Ander Herrera (BOC).

29’ST: ingresó Milton Delgado por Camilo Rey Domenech (BOC).

29’ST: ingresó Juan Fedorco por Kevin Lomónaco (IND).

38’ST: ingresó Facundo Valdez por Maximiliano Gutiérrez (IND).

38’ST: ingresó Rodrigo Fernández Cedrépor Mateo Pérez (IND).

38’ST: ingresó Nicolás Freire por Ignacio Malcorra (IND).

45’ST: ingresó Felipe Tempone por Gabriel Ávalos (IND).



Amonestados:

35’PT: Matías Abaldo (IND).

31’ST: Gabriel Ávalos (IND).

48’ST: Diego Zabala (IND).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Alberto J. Armando.

Video: Liga Profesional.