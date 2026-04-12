Alarma en la selección: Emiliano Martínez sintió una molestia muscular

Este domingo prometía ser una nueva jornada para ver a algunos integrantes de la selección argentina de fútbol representando a sus equipos. Era el caso de Emiliano Martínez, pero el arquero sintió una molestia muscular que encendió la alarma en la selección.

En la previa del encuentro se vio al arquero tomándose constantemente la pierna izquierda. Esto sucedió mientras participaba de los movimientos de calentamiento precompetitivo. El tiempo disponible le permitió a Unai Emery, su entrenador, realizar un cambio de último momento e incluir a Marco Bizot como titular.

Además James Wright, el arquero juvenil del equipo de Birmingham, ocupó un lugar entre los suplentes del conjunto inglés.

Más lesiones

Esta situación de Dibu Martínez, que tendrá que hacerse estudios para determinar el grado de su lesión o si solo se trató de una molestia, se suma a la de Lautaro Martínez.

El atacante de Inter de Milan sufrió una leve distensión en el sóleo de la pierna izquierda y no pudo conseguir regularidad en los últimos partidos de su equipo.

Con esto, Lionel Scaloni tendrá que medir sus movimientos a poco más de 60 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Falta un mes para que los entrenadores deban brindar la lista de convocados y el tiempo corre para todos los futbolistas.