Una multitud acompañó a Franco Colapinto en Buenos Aires

El piloto argentino manejó la "flecha de plata", el auto con el que Fangio fue campeón.

En un evento con escasos precedentes en la Argentina, Franco Colapinto circuló por las calles del barrio porteño de Palermo ante un importante marco de público. El evento, al que fueron más de medio millón de personas, contó con diversos números artísticos y la conducción del piloto argentino de dos vehículos diferentes.

El espectáculo comenzó a las 11 con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego contó con el show musical de Soledad Pastorutti y el himno nacional interpretado por Patricio Sardelli, integrante de Airbag, con su guitarra eléctrica. A continuación llegó la primera salida a pista del piloto de Pilar.

Colapinto circuló con el Lotus E20 durante unos 20 minutos en el circuito en los que realizó los clásicos trompos en las puntas de la pista dispuesta para la ocasión. Luego guardó el vehículo y llegó el show de Luck Ra mientras se preparaba uno de los momentos más álgidos de la jornada.

A las 14.30, el piloto salió a bordo de una réplica de la histórica Flecha de Plata, el Mercedes que ganó dos títulos del mundo con Juan Manuel Fangio como su conductor. Con un casco alusivo al hecho, el argentino dio vueltas por el circuito y saludó al público portando una bandera argentina.

Para el final hubo una nueva salida con el Lotus E20 ploteado con la imagen actual de Alpine y volvieron los trompos y el rugido del motor V8 para dar cierre al evento. El piloto además aprovechó la oportunidad para bajar del vehículo y darle vuelta al circuito para saludar personalmente a todos aquellos que se agolparon al borde del camino.

Más allá del acompañamiento del público al evento por la presencia de Franco Colapinto, hay un mensaje más detrás de esta convocatoria. La intención de Buenos Aires es volver a recibir la Fórmula 1 en el corto o mediano plazo y con el acompañamiento que tuvo este evento cuenta con un argumento más para apoyar dicha iniciativa.