La Oficina Anticorrupción extendió el plazo para presentar DDJJ, en medio de las revelaciones sobre corrupción

En medio de las revelaciones sobre propiedades de Adorni y Frugoni, la Oficina Anticorrupción extendió el plazo para presentar las Declaraciones Juradas

La Oficina Anticorrupción extendió el plazo para que los funcionarios de la administración pública presenten sus declaraciones juradas.

La noticia surge en medio del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus propiedades y los préstamos que tomó para adquirirlas, y la reciente revelación del patrimonio sin declarar en Estados Unidos del máximo responsable de Infraestructura y Transporte del ministerio de Economía, Carlos Frugoni.

El organismo, a cargo desde hace un mes de Gabriela Zangaro, emitió este viernes un comunicado y la Resolución 3/2026 en la que se prorroga el plazo hasta el 31 de julio para las presentaciones referidas a 2025. La fecha original era el 30 de mayo.

De acuerdo a lo que justificó el Gobierno en la norma, la prórroga se debe a que se necesita información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuyos vencimientos de declaraciones fiscales por impuestos a las Ganancias y Bienes Personales se producirán durante la primera quincena de junio para el período 2025, consignó el diario La Nación.

En ese marco, la demora en estos formularios hace que no se puedan completar las declaraciones juradas de los funcionarios en tiempo y forma.

El caso Adorni

La información sobre las declaraciones juradas de los funcionarios de Javier Milei genera expectativa adicional, sobre todo por el escándalo que envuelve a Adorni por sus propiedades.

El jefe de Gabinete debió haber consignado la compra de la casa en el country Indio Cua que adquirió su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre del 2024 al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción el año pasado, pero no lo hizo.

Declaración jurada de Manuel Adorni al cierre de 2024.

Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, compró una casa en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió

Fuentes oficiales informaron al diario La Nación que Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto pasado.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua.

Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA este mes, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le pidió al organismo anticorrupción, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, la totalidad de lo presentado por Adorni.

Tras recibir la nueva documentación aportada por el jefe de Gabinete, la OA la remitió, hace dos semanas, al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita.

El diario La Nación dio cuenta, el mes pasado, de la adquisición de la casa a nombre exclusivo de Angeletti. Obtuvo la información con un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense. Según estos datos públicos, la mujer del jefe de Gabinete se convirtió en titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. La documentación catastral deja constancia de la fecha de nacimiento de Angeletti, su nacionalidad y de que, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni.

Imagen de archivo de Carlos Frugoni, quien “se olvidó” de declarar 8 propiedades que posee en EEUU.

Ocho propiedades sin declarar

Esta semana, trascendió además que Frugoni no declaró ante las autoridades argentinas ocho propiedades en Estados Unidos.

El alto funcionario del Ministerio de Economía controla algunos de esos inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de los Estados Unidos. Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

La polémica Resolución 3/2026