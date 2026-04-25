A los 100 años, la escritora Ligia Anadón será homenajeada en la Casa de Entre Ríos

La escritora Ligia Anadón será homenajeada en la Casa de Entre Ríos en el marco de la celebración de sus 100 años de vida.

La escritora entrerriana Ligia Anadón, oriunda de Rosario del Tala, celebrará sus 100 años con una presentación de sus obras en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la agenda cultural de la Representación.

La actividad se realizará el viernes 19 de junio a las 14, en una fecha especialmente significativa para la autora, y propone un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la literatura entrerriana, en un encuentro abierto al público.

En ese contexto, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, mantuvo un encuentro con la autora para avanzar en la organización de la jornada. De la reunión participaron también María Teresa Colello -coordinadora de Relaciones Institucionales-, junto a los equipos de Comunicación y Cultura de la Representación, en una instancia de trabajo orientada a definir los lineamientos de la actividad, destacó el comunicado de la Casa de Entre Ríos.

Autoridades y equipo técnico de la Casa de Entre Ríos junto a la escritora Ligia Anadón.

Durante la jornada se presentarán tres de sus obras: “Los juguetes nacen niños”, “Estación de las calandrias” y “Tiempo… alcancía de eternidad”, libros en los que Anadón despliega una escritura atravesada por la memoria, la infancia y el paso del tiempo. Su poética, de profunda sensibilidad, entrelaza emoción y reflexión en un recorrido que transita lo íntimo y lo universal, con imágenes que evocan el paisaje entrerriano y una voz que convierte la experiencia en palabra.

La jornada se proyecta como una oportunidad para celebrar la literatura, la trayectoria de la autora y su legado, en una fecha tan significativa como su centenario.