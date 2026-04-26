Faustino Cifre se impuso en la final del TC Pista Pick Up

Por la tercera fecha del TC Pista Pick Up, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, se desarrollaron este domingo las series clasificatorias y la posterior final para determinar al ganador de la jornada.

Primero se desarrollaron las series, en las que los ganadores fueron Santiago Biagi y Faustino Cifre. La primera batería tuvo el despiste y abandono de Nicanor Santilli Pazos, el poleman, lo que cambió el orden de la grilla. En esta batería, que fue la más lenta, el villaguayense Juan Guiffrey terminó tercero.

En la segunda serie el ganador fue Faustino Cifre, que terminó ganando la batería más rápida. El de Rufino lideró por encima de los entrerrianos Tomás Pellandino y Manuel Borgert, que ponían a las camionetas representantes de la provincia en los puestos de vanguardia de la carrera.

Una vez que llegó el momento de la final, Cifre se impuso en la largada y mantuvo a raya a Biagi a lo largo de toda la competencia. Las posiciones no variaron demasiado: el único que sufrió el desarrollo de la competencia fue Borgert, que tras un toque con Guiffrey vio disminuido el rendimiento de su camioneta y debió abandonar.

El ganador fue Cifre, seguido por Biagi a poco menos de tres décimas. El tercer puesto fue para el uruguayense Pellandino, mientras que el villaguayense Guiffrey llegó en el quinto lugar.

En el campeonato lidera Pellandino, que sacó 2,5 puntos de diferencia sobre Biagi en el liderazgo. La próxima final será nuevamente en el autódromo platense, el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Resultados | TC Pista Pick Up | Fecha 3 (en La Plata)

1°) Faustino Cifre (Ford).

2°) Santiago Biagi (Toyota): a 271/1000.

3°) Tomás Pellandino (Ford): a 5”492/1000.

4°) Antonino Sganga (Toyota): a 5”744/1000.

5°) Juan Guiffrey (Ford): a 6”81/1000.

---

---) Manuel Borgert (Ford).