Homenaje a Luis Brandoni en la TV abierta: canales de aire emitirán sus películas este fin de semana

Canales de televisión abierta homenajearán a Luis Brandoni durante este fin de semana y, tras el fallecimiento del reconocido actor el pasado lunes 20 de abril a los 86 años, por lo que se podrá disfrutar de los títulos más reconocidos que protagonizó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta maratón fílmica permitirá recordar al intérprete en sus mejores trabajos. Así, Telefe emitirá “El cuento de las comadrejas”, a partir de las 16, seguido por el clásico de Alejandro Doria, “Esperando la carroza”, que tendrá lugar a las 17.45.

Por su parte, América TV pondrá en la pantalla chica a “Mi obra maestra” a las 22.30. Sin embargo, un sentido aparte tomó Canal 13, que, según trascendió en las últimas horas, tenía planeado en su grilla la reproducción de “La odisea de los giles”, lo que finalmente habría sido cancelado.

“El cuento de las comadrejas” fue dirigida por Juan José Campanella en 2019 y recibió múltiples nominaciones a los Premios Goya. Este film data de una producción española y, además de Brandoni, en el elenco se encuentran Graciela Borges, Oscar Martínez, Marcos Mundstock, Clara Lago y Nicolás Francella.

La comedia negra sigue a una gran actriz de la época dorada del cine, a un actor en el ocaso de su vida, a un guionista cinematográfico frustrado y a un viejo director que conviven hace años entre risas y sarcasmos.

“Esperando la carroza” es considerada una de las comedias más icónicas del país y este “refresh” de clásicos permite llevar el contenido a las nuevas generaciones. Con un abordaje del humor negro, el relato de lo cotidiano se vuelve anecdótico.

La película de 1985 completa su elenco con estrellas como Antonio Gasalla, China Zorrilla, Betiana Blum, Mónica Villa, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, Julio De Grazia y Lidia Catalano.

En su estreno en 1985 no tuvo mucho éxito ni buenas críticas, pero con el correr de los años se convirtió en un clásico del cine argentino y en una película icónica con frases que quedaron para la historia.

“Mi obra maestra” fue dirigida por Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni. Se posicionó a nivel internacional cuando fue seleccionada para participar en la 75.ª edición del Festival de Venecia.

La historia sigue a un galerista de arte encantador, sofisticado y un tanto inescrupuloso. Tiene su propia galería de arte en el centro de Buenos Aires, ciudad que le fascina desde siempre. En su camino se cruza Renzo, un pintor hosco, algo salvaje y en franca decadencia. Odia el contacto social y está al borde de la indigencia, sostenido solo por su único alumno.

Fuente: Noticias Argentinas.