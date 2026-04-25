Sarmiento ganó un partido clave para seguir dando pelea

Este sábado la acción de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional encontró a Sarmiento y Tigre en el estadio Eva Perón. El encuentro correspondiente a la Zona B contó con el arbitraje de Sebastián Zunino y la presencia en el VAR de Salomé Di Iorio.

El Verde consiguió la ventaja temprano en el desarrollo del partido, luego de un tiro de esquina desde la derecha y un primer cabezazo de Juan Insaurralde que dejó el balón para Pablo Magnín. El atacante también ganó de cabeza y remató directamente al poste izquierdo del arco de Felipe Zenobio. En el rebote la pelota le cayó a Nicolás Pasquini, que controló la pelota en el área chica y la empujó hacia el arco para el 1-0 a los 10 minutos.

Aunque a lo largo del encuentro Tigre contó con una mayor posesión de la pelota, Sarmiento también tuvo sus ocasiones para estirar la ventaja en el encuentro. Ninguno de los dos consiguió aprovechar sus oportunidades y por eso los instantes finales llegaron con el anfitrión metido en su mitad del campo y preocupado por la defensa del resultado.

Aunque a ocho minutos del final se produjo la expulsión de Juan Insaurralde que obligó al equipo de Facundo Sava a meterse todavía más atrás, el visitante no encontró el camino para llevar peligro a la valla de Javier Burrai e incluso fue Zenobio el que tuvo que lucirse con una gran atajada para impedir más distancia en el juego.

La victoria dejó a Sarmiento con 19 puntos en la undécima posición de la Zona B, todavía con chances de clasificación a la próxima instancia. Lo mismo para Tigre, que tiene 19 puntos y todavía cuenta con chances. En la última fecha, Sarmiento visitará a Belgrano en Córdoba; mientras que el Matador será huésped de Rosario Central.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 1-0 Tigre.



Gol:

10’PT: Nicolás Pasquini.



Expulsado:

37’ST: Juan Insaurralde (SAR).



Formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Nicolás Pasquini; Mauricio Martínez, Cristian Zabala; Santiago Salle, Junior Marabel, Jonatan Gómez; Pablo Magnín.

DT: Facundo Sava.



Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Gonzalo Piñeiro, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Elías Cabrera; Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

31’PT: ingresó Santiago López por Gonzalo Martínez (TIG).

ET: ingresó Tiago Serrago por Elías Cabrera (TIG).

17’ST: ingresó Julián Contrera por Pablo Magnín (SAR).

30’ST: ingresó Marco Rivas por Jabes Saralegui (TIG).

30’ST: ingresó Guillermo Soto por Valentín Moreno (TIG).

32’ST: ingresó Manuel García por Cristian Zabala (SAR).

32’ST: ingresó Diego Churín por Junior Marabel (SAR).

39’ST: ingresó Gabriel Díaz por Santiago Salle (SAR).

39’ST: ingresó Lucas Suárez por Jonatan Gómez (SAR).

40’ST: ingresó Manuel Fernández por Gonzalo Piñeiro (TIG).



Amonestados:

23’PT: Mauricio Martínez (SAR).

27’PT: Ignacio Russo (TIG).

42’PT: Juan Insaurralde (SAR).

11’ST: Santiago López (TIG).

27’ST: Valentín Moreno (TIG).

48’ST: Javier Burrai (SAR).

51’ST: Joaquín Laso (TIG).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Presidente Perón.