La Feria del Libro ya está en marcha y Entre Ríos dice presente con su producción editorial

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ya abrió sus puertas y celebra su medio siglo de historia en el predio de La Rural, donde se desarrollará hasta el 11 de mayo con una amplia programación cultural y editorial.

En este contexto, la provincia de Entre Ríos participa una vez más del evento, consolidando su presencia dentro de uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispanohablante. La feria, que comenzó este jueves, reúne a editoriales, autores y lectores en un espacio de intercambio que combina presentaciones, debates y actividades para todo público.

El stand entrerriano funciona como vidriera de la producción local, con propuestas que incluyen exhibición de libros, difusión de autores y una agenda de actividades que busca fortalecer la circulación de la literatura provincial en el ámbito nacional. En línea con ediciones anteriores, la presencia institucional apunta a visibilizar el trabajo de editoriales independientes y organismos públicos vinculados al libro.

La edición 2026, además, tiene un carácter especial: no solo marca los 50 años de la Feria, sino que también propone una reflexión sobre el presente del sector editorial, atravesado por debates culturales y políticos que se hicieron visibles incluso en su jornada inaugural.

Con este marco, Entre Ríos se suma a una feria que ya está en pleno desarrollo y que, durante casi tres semanas, volverá a convertir a Buenos Aires en el epicentro de la industria del libro y la cultura en la región.