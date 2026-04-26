Continúa el nuevo ciclo de películas del Cineclub Noble

Este martes 28 a las 20, en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná), se proyectará Whisky Galore!, dirigida por Alexander Mackendrick (Reino Unido, 1949). La nueva programación se titula Cata de Musas y es organizada por el Instituto Audiovisual (IAAER), con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El ciclo tiene previsto tres películas donde la semana pasada con La parte de los ángeles, dirigida por Ken Loach (Reino Unido, 2012), fue el puntapié inicial y contó con una gran concurrencia. Este martes 28, es el turno de Whisky Galore!, dirigida por Alexander Mackendrick (Reino Unido, 1949). La serie finalizará el martes 5 de mayo, con la proyección de Otra ronda, dirigida por Thomas Vinterberg (Dinamarca, 2020). Siempre con el horario de las 20.

Cineclub Noble reconstruye hábitos colectivos, espacios comunes y promueve el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales y patrimoniales entrerrianos.

Acerca de la programación

La experiencia de degustar una bebida o alimento, percibiendo los elementos que lo forman con los cinco sentidos, especialmente con la vista, el olfato y el gusto, es el hilo conductor de los tres títulos que conforman la nueva propuesta que organiza el IAAER, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Acompaña el evento Oveja Negra, para la degustación del ciclo.

En este caso Whisky Galore! (titulada en español como ¡Whisky a raudales!, Whisky a gogó o Whisky para todos) es una comedia que marcó el debut como director de Alexander Mackendrick.

La historia está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de la ficticia isla escocesa de Todday sufren por el racionamiento de whisky. La situación cambia drásticamente cuando un barco con 50.000 cajas de whisky encalla cerca de la costa, desatando una ingeniosa batalla entre los isleños y las autoridades aduaneras para rescatar el cargamento.