El gobernador recorrió las obras de bacheo y mejora de calzada de la Ruta Provincial 51

Los trabajos comprenden una extensión de 22 kilómetros, y forman parte del Grupo 1 del plan, con un avance que supera el 50 por ciento.

El gobernador Rogelio Frigerio observó las obras que ejecuta la provincia sobre la Ruta Provincial 51, en Larroque (Departamento Gualeguaychú), las que se llevan adelante con fondos provinciales, en el marco del Plan de Recuperación y Mantenimiento.

Los trabajos comprenden los tramos Larroque - kilómetro 8,2; y Urdinarrain - Faustino Parera, en una extensión total de 22 kilómetros, y forman parte del Grupo 1 del plan, con un avance que supera el 50 por ciento.

En la oportunidad, el gobernador señaló que “hoy es una realidad la intervención del Estado, con los trabajos que se están realizando en una de las tantas rutas abandonadas durante más de una década”.

Destacó que el gobierno provincial “se está acercando ya a los 1000 kilómetros intervenidos en estos primeros dos años de gestión”, y adelantó que en los próximos 20 meses ese número debe duplicarse. “Tenemos la intención con la Dirección Provincial de Vialidad de hacerlo, y es el desafío enorme que tenemos por delante. Fueron muchos años de desidia, de abandono, y tenemos cuatro años para ponernos al día”, insistió.

Recordó luego que “es un reclamo además de muchísimos vecinos, en una zona neurálgica de la producción de nuestra provincia; y de a poco, poniendo los recursos donde tienen que estar, estamos cumpliendo con ellos, que es lo importante”, concluyó.

Por su parte, el director administrador de Vialidad provincial, Exequiel Donda, sostuvo que “el bacheo del Grupo 1 tiene un avance importante y en el plazo de un año, aproximadamente, se tienen que terminar los 469 kilómetros. Hoy pasamos también por la ruta 39, donde se están interviniendo 105 kilómetros, desde ruta 6 hasta Concepción de Uruguay”, publicó el portal oficial del gobierno entrerriano.

El funcionario aseguró que las obras viales son “una de las prioridades del gobernador, y es una gran responsabilidad saber que está tan enfocado en esta problemática”.

Las tareas se enfocan en el bacheo y la mejora de la calzada, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y la seguridad vial en una traza clave para la región.

Entre los trabajos ya ejecutados se destacan el bacheo superficial con mezcla

asfáltica en caliente, en el tramo Urdinarrain - Pastor Britos; así como intervenciones de bacheo superficial y profundo y la conformación de banquinas en el subtramo Urdinarrain - Estación Parera.