El Gobierno reafirmó la soberanía argentina de las Malvinas en respuesta a Reino Unido

El canciller Pablo Quirno respondió este viernes a las declaraciones de Reino Unido en relación a la soberanía de las Islas Malvinas y afirmó que el Gobierno argentino “rechaza la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, en referencia a los isleños.

La polémica se desató cuando la agencia Reuters reveló que el presidente Estados Unidos, Donald Trump, consideraba retirarle el apoyo a Reino Unido en el diferendo sobre las islas debido a su falta de apoyo en la guerra de Medio Oriente.

“Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, escribió Quirno en su cuenta de X, donde habló de una “situación colonial” que persiste en las islas desde la ocupación británica de 1833.

El tuit fue compartido por el presidente Javier Milei, quien sumó: ”Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas".

En la misma línea se expresó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien expresó que “hoy más que nunca, Malvinas Argentinas”.

“La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas”, dijo desde sus redes sociales.

Y añadió que “los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”.

Esta mañana, Reuters reveló un correo electrónico interno del Pentágono en el que se evaluaban las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que no apoyaron lo suficiente a la potencia norteamericana durante el conflicto bélico contra Irán.

Como parte de esas especulaciones Estados Unidos contemplaba la opción de reconsiderar el apoyo diplomático a las “posesiones imperiales” europeas de larga data como las Islas Malvinas.

Las últimas semanas la relación de Trump con el primer ministro británico Keir Starmer se tensaron: el mandatario estadounidense lo insultó repetidas veces y lo trató cobarde por su posición en la guerra.

Ante la noticia de Reuters, Reino Unido reafirmó su posición sobre la soberanía de las islas. “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, remarcó un vocero de Starmer.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó.

También se pronunció la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, quien citó la intervención ante el Parlamento del secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación en los isleños. Como reiteró Stephen Doughty esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable”, señaló.

Actualmente el Departamento de Estado norteamericano reconoce que las islas son administradas por el Reino Unido, aunque mantiene que la disputa de soberanía persiste.

Fuente: La Nación.