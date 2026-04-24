Conflicto del transporte en Paraná: avanza una propuesta de acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) y la empresa Transporte San José se reunieron este viernes en la Secretaría de Trabajo de la Provincia en Paraná. El encuentro terminó con un resultado considerado positivo por las partes, que acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes a las 16 y avanzar en una propuesta de acuerdo para intentar destrabar la situación.

El encuentro había sido convocado en el marco de la disputa por la incorporación de choferes de la concesión anterior de la capital entrerriana y permitió retomar el diálogo entre la UTA Entre Ríos y la empresa San José, en busca de una salida consensuada.

Tras la audiencia, el abogado de la UTA Entre Ríos, Alejandro Becic, destacó que la reunión fue “bastante positiva” y remarcó que ambas partes se comprometieron a transmitir lo conversado para intentar arrimar posiciones.

“Resolvimos un cuarto intermedio para el martes de la semana que viene. Ambas partes se comprometieron a transmitir las expresiones en la audiencia y ver si podemos arrimar posiciones de alguna manera para poder solucionar este conflicto”, señaló, en declaraciones a Canal 9.

Becic explicó además que las propuestas concretas surgirán del propio intercambio entre las partes. “Manifestamos cuáles eran nuestras intenciones y la empresa las de ellos. Nos comprometemos a continuar con el diálogo”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que la prioridad del gremio es que los trabajadores recuperen cuanto antes sus puestos. “La intención de UTA es tratar que los trabajadores tengan su puesto laboral y rápidamente puedan volver a trabajar”, afirmó.

Por su parte, señaló que la empresa manifestó disposición para analizar medidas que ayuden a encaminar una solución. “La empresa propuso justamente evaluar las posibilidades de ir tomando medidas en función de tratar de solucionar el conflicto”, agregó.

El abogado también valoró la posibilidad de mantener abierta la negociación por fuera del expediente judicial. “Mantener el diálogo abierto siempre es bueno”, expresó Becic, y advirtió que la escalada judicial “perjudica a todas las partes” porque no ofrece una solución en el corto plazo.

Ahora, las expectativas están puestas en la próxima audiencia del martes a las 16, cuando podría presentarse una propuesta más concreta para intentar cerrar el conflicto.