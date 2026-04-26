La Armonía ganó en Paraná y se despega del fondo

Este sábado por la noche hubo acción por la Liga Federal de Básquet en Paraná. En el estadio Guillermo Gaya, Quique recibió la visita de La Armonía de Colón, dentro del marco de la Zona A de la Conferencia Litoral del certamen. Ambos equipos venían de resultados diferentes y acabó celebrando el mismo que lo había hecho en la presentación anterior.

La Armonía se impuso por 76-68 en un encuentro en el que se valió de una gran actuación ofensiva de Hugo Benítez, autor de 22 puntos (además tomó cuatro rebotes), bien escoltado por Patricio Impini con 17 tantos (y ocho rebotes).

En el anfitrión se destacó como anotador Facundo Folmer, que aportó 17 puntos, y también tomó cinco rebotes y otorgó cuatro asistencias. Detrás de él quedó Uriel Lejtman, que firmó un doble-doble compuesto de 15 puntos y 11 rebotes -también dio cuatro asistencias-.

Todos los cuartos del encuentro terminaron con La Armonía por delante en el marcador: 22-21, 40-36 y 57-56. Pese a entrar apenas con un punto de ventaja al cuarto final, el equipo colonense supo resolver el encuentro para quedarse con la victoria por un margen cómodo.

Con el triunfo, ahora el récord del Verde es 4-4, con lo que está en la cuarta posición; mientras que Quique quedó en el último puesto y tiene un acumulado de 2-6.

El próximo partido para los paranaenses será en el estadio Moisés Flesler ante el Centro Juventud Sionista; mientras que La Armonía volverá a jugar en Santa Elena, visitando a Urquiza. Ambos tienen por delante cuatro juegos antes de terminar la fase regular.

Más partidos

Este domingo habrá acción en el marco de la Zona A de la Conferencia Litoral, ya que Recreativo de Paraná visitará a Rivadavia Juniors de Santa Fe a partir de las 21 en el estadio Ezequiel Ceratti. Será una oportunidad para los paranaenses de bajar al líder del grupo: Rivadavia tiene récord 5-1; mientras que el Bochas cuenta con un acumulado de 3-4.