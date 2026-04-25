Personas en situación de calle: cuando el relevamiento oficial subestima la realidad de Entre Ríos

Imagen representativa. El relevamiento nacional sobre personas en situación de calle subestima la realidad provincial, que es mucho más grave e hiriente que los “números oficiales”.

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello difundió a mediados de abril el primer mapeo federal de personas en situación de calle. El relevamiento ubicó a Entre Ríos como la sexta jurisdicción con más personas a la intemperie del país: 364, sobre un total de 9.421 a nivel nacional. Pero el dato no resiste el contraste con la realidad que ven a diario quienes trabajan en el territorio. Ese número es, extraoficialmente, el que solamente comprendería a la capital entrerriana y en la provincia llegaría a más de 500 personas, en especial en Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Victoria, entre otras localidades. Muchos llegan incluso de otras provincias, como así también de Uruguay y Brasil, según pudo determinar ANÁLISIS.

Julián Jarupkin, coordinador del Centro Integrador para personas en situación de calle ubicado en Belgrano 587 de Paraná, participó del operativo y conoce su alcance real. En declaraciones al programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza 94.7), reveló un dato que invalida la lectura provincial del relevamiento: en Entre Ríos solo se relevaron Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú y Concordia. Del resto de las cabeceras departamentales —Concepción del Uruguay, Villaguay, La Paz, Federación, Diamante, Victoria, Chajarí, Colón, Federal, Nogoyá, Rosario del Tala, San Salvador, Crespo— no hay registro.

Lo que el Ministerio de Capital Humano presentó como “Entre Ríos” es, en rigor, un muestreo en cuatro ciudades exhibido como total provincial. La comparación con otras jurisdicciones del ranking pierde sentido cuando se sabe que Santa Fe, por ejemplo, sí relevó sus principales centros urbanos, incluida Rosario.

Los números no cierran

La aritmética del Centro Integrador termina de exponer la subestimación. Solo en el dispositivo de Belgrano 587, Jarupkin y su equipo registraron más de 210 personas durante el operativo nacional de noviembre y diciembre. A esa cifra se sumaron entre 15 y 20 nuevas por mes en lo que va del año: veinte en enero, quince en febrero, otras quince en marzo. Hoy el coordinador estima entre 230 y 240 personas en situación de calle en Paraná, y aclara que se trata únicamente de quienes pasan por su dispositivo. "Imagínate las que desconocemos", advirtió.

A esos registros hay que sumarles las quince plazas del refugio de Cáritas, también colmadas, y el universo que asisten organizaciones como Suma de Voluntades, el Hogar de Cristo y la Iglesia San Miguel, en un circuito concentrado en la zona de plaza Mayo y diez cuadras a la redonda. Si únicamente Paraná aporta entre 230 y 270 personas, y a eso se le suman Concordia, Gualeguay y Gualeguaychú, el total provincial real está varias veces por encima de las 364 que computó la cartera de Pettovello.

La presidenta de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, ya en junio del año pasado había estimado 164 personas en situación de calle en Paraná, contra apenas 46 plazas disponibles en refugios municipales. El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, coincidió entonces con el diagnóstico.

Paraná, ciudad receptora de la crisis nacional

Hay un dato adicional que aporta Jarupkin y que merece detenimiento. La proporción de personas que llegan al dispositivo desde fuera de Paraná pasó del 15-20 por ciento histórico al 35 por ciento actual. Llegan del interior de Entre Ríos, de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba —provincias con políticas que el coordinador describe como "más expulsivas"— e incluso desde Brasil, Perú, Uruguay y Bolivia.

Se suma el flujo de jóvenes que egresan de hogares del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) sin red de contención y terminan a la intemperie, y el achicamiento del equipo profesional del propio Centro Integrador, que perdió a profesionales sostenidos por programas nacionales que el Gobierno de Javier Milei dio de baja. El dispositivo brinda hoy las cuatro comidas a 38 alojados y atiende otras 20 a 25 personas rotativas, con un equipo reducido a personal municipal y voluntarios.

A esto se agrega una incógnita inminente: el dispositivo invernal de Defensa Civil que en años anteriores abría entre 15 y 20 plazas adicionales para la temporada fría todavía no fue confirmado para este año. La conclusión de Jarupkin es categórica: la demanda no va a mermar, podría empeorar.

El cuadro nacional: cinco provincias afuera y un número sospechoso

A escala país, el relevamiento contabilizó 9.421 personas en 19 jurisdicciones. Cinco optaron por no participar: Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego. La provincia de Buenos Aires, donde vive más del 40 por ciento de la población argentina, planteó diferencias metodológicas: pretendía un relevamiento en varias jornadas, mientras Nación impuso una sola noche.

El ranking lo encabeza la Ciudad de Buenos Aires con 5.176 personas, seguida por Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421), Neuquén (401) y Entre Ríos (364). Después aparecen Salta (221), Tucumán (159), Río Negro (149), Chaco (121), San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49) y Santa Cruz (41). Cierran Catamarca (25) y La Pampa (16).

El número total fue rápidamente cuestionado. El Tercer Censo Popular realizado por organizaciones sociales solo en la Ciudad de Buenos Aires detectó 11.892 personas, más del doble de las 5.176 que computó Capital Humano para el mismo distrito. El Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle, con sede en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, calificó al resultado como imposible de creer: coincide con un relevamiento de hace casi tres años, pese al agravamiento documentado de la crisis. La organización Proyecto 7 denunció además que el operativo incumple la Ley 27.654, al no medir a las personas en riesgo de situación de calle ni incluir a las organizaciones especializadas que la norma exige convocar.

Un cambio de paradigma silencioso

Detrás del relevamiento opera una decisión política de fondo. A través del Decreto 373/2025, el Gobierno nacional transfirió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad directa de atender a las personas en situación de calle, reservándose funciones de rectoría, supervisión y eventual financiamiento. La Nación se corrió. Las provincias quedaron a cargo de un fenómeno que crece, en simultáneo con la baja de programas que sostenían la atención.

En Entre Ríos, eso se traduce en un Centro Integrador con sobredemanda, un equipo profesional achicado, un refugio invernal en duda y un número oficial que, lejos de servir como diagnóstico, opera como pantalla. Esto, incluso, ha llevado a los municipios, como el caso de Paraná, a instalar refugios y ver la posibilidad de sumar nuevos inmuebles en alquiler, porque el sistema de contención está colapsado. Por eso es que el centro de calle Belgrano, en la capital entrerriana, tiene el cupo cubierto para alojar gente y, a la vez, da desayuno y algunas comidas a un número superior al que tienen en sus habitaciones y que acuden a diario para lograr cierta contención y alimentos. Pero en el gobierno nacional no lo ven ni les interesa.