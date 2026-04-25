Donald Trump fue evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por un intento de atentado

El presidente Trump y su esposa, Melania, este sábado en la Cena de Corresponsales, en Washington.

El presidente Donald Trump y altos funcionarios de su administración fueron evacuados abruptamente de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche luego de que se escucharan estallidos en el lobby del hotel en el que se desarrollaba el evento, en esta capital, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad del Servicio Secreto. El mandatario no sufrió heridas.

Los asistentes —entre ellos cientos de periodistas— se cubrieron al oír los estruendos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente al mandatario; a su esposa, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros funcionarios del gobierno.

Ninguno de los funcionarios resultó herido, al tiempo que el sospechoso del tiroteo fue detenido, según confirmó el propio Trump, quien luego difundió una imagen del agresor en sus redes sociales. Las autoridades identificaron al hombre bajo custodia como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California. “Es una persona enferma”, dijo luego el mandatario. “Creen que era un lobo solitario”, añadió.

“Ha sido una noche intensa en Washington DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y recomendé que el espectáculo continúe; no obstante, me guiaré enteramente por las indicaciones de las fuerzas del orden. Ellos tomarán una decisión en breve”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, minutos después de ser evacuado.

La foto del agresor en la cena de corresponsales, compartida por Donald Trump en Truth Social.

“Independientemente de dicha decisión, la velada será muy distinta a lo planeado y, sencillamente, tendremos que volver a hacerlo”, añadió el presidente republicano. Luego la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, informó que el mandatario dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca cerca de las 22:30 (hora local), consignó el diario La Nación.

Trump declaró que “un hombre embistió un puesto de control de seguridad, armado con múltiples armas”, y que luego fue “neutralizado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”.

El presidente, que había llegado pocos minutos antes del incidente, se encontraba sentado en el estrado, en la parte delantera del salón del Hotel Hilton, ubicado muy cerca de la Casa Blanca. Las imágenes registradas mostraron el momento en que se produjo la evacuación.

Las fuerzas de seguridad no precisaron el origen de los estallidos en el lobby, que llevaron a que los cientos de invitados en el salón central donde se desarrollaba la cena se tiraran al suelo ante la confusión.

Según el pool de prensa de la Casa Blanca —un grupo de periodistas que se trasladan con el presidente—, un miembro del Servicio Secreto gritó “¡Disparos!".

Una invitada a la cena, Erin Thielman —veterana militar—, salió del salón para llamar a su hijo y escuchó tres fuertes estruendos que, según creía, eran disparos, detallo el The Wall Street Journal. La mujer vio a un hombre caer justo delante de ella y llevaba consigo lo que parecía ser un fusil y cargadores, añadió el diario. Thielman bajó entonces las escaleras y vio a los agentes de seguridad desenfundando sus pistolas, publicó el diario La Nación.

El evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reúne cada año a representantes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.

Los organizadores en un primer momento dijeron que esperaban reanudar el evento, pero luego señalaron que el propio Trump -que tenía previsto dar un discurso esta noche- lo reagendaría dentro de los próximos 30 días.

Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales, anunció finalmente que todos debían abandonar el hotel. Hubo aplausos cuando dijo que el presidente y la primera dama se encontraban a salvo. “Vi a todos informando, y eso es lo que hacemos. Gracias a Dios, todos están a salvo”, dijo.

La asistencia de Trump a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca -su primera vez como presidente en el evento— era un momento muy esperado a raíz de la conflictiva relación que el líder republicano mantiene con los periodistas de muchos medios, a los que suele dedicar fuertes crípticas y ataques.

Había una fuerte expectativa en Washington sobre qué tipo de mensaje transmitiría el presidente que demandó y amenazó a muchos medios de comunicación norteamericanos frente a cientos de los periodistas más destacados del país.

Trump y su esposa habían llegado puntual al Hotel Hilton a las 20 (hora local). Los invitados llevaban apenas unos pocos minutos de cena -se había servido la entrada, burrata de búfala con pepinos y pistachos tostádos- cuando todo se alteró en la parte trasera del salón, destacó el diario La Nación.

Luego, los agentes de seguridad corrieron a toda velocidad por los pasillos en dirección al escenario, donde se encontraba sentado Trump. Se generó un repentino pánico y, a continuación, los asistentes se tiraron bajo sus asientos y las mesas.

Los efectivos de seguridad, con las armas desenfundadas, irrumpieron en el estrado mientras el presidente, Melania Trump y Vance eran escoltados rápidamente hacia la salida.

Además, varios miembros del gabinete y altos funcionarios de su equipo estaban entre los asistentes. El secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra; Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent: la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Transporte, Sean Duffy; la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt; el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung; el director del FBI, Kash Patel; el fiscal general interino, Todd Blanche; el jefe adjunto de gabinete y uno de los asesores de seguridad nacional, Stephen Miller, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., estaban en el salón.

“Se escucharon ruidos de disparos en la parte trasera de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Agentes del Servicio Secreto corrieron por el pasillo central pasando junto a mí. Gritos de los invitados. Sacaron al presidente y a la primera dama de inmediato mientras nos tirábamos al suelo. Algunas personas se escondieron bajo las mesas”, escribió en X una de las invitadas, Jennifer Jacobs, de CBS News.

“Stephen Miller protegió a su esposa, Katie, embarazada, en el suelo, hasta que un oficial de seguridad llegó a su lado. Hubo un pequeño retraso para sacar a algunos secretarios de gabinete”, añadió.

El representante demócrata Jared Moskowitz (Florida), quien también se encontraba en la cena, comentó en la red social X que fue llevado a una sala segura tras escucharse los ruidos fuertes. “Quiero dar las gracias a las fuerzas del orden, a la policía del Capitolio”, dijo el legislador en su publicación. “Personalmente, quiero agradecer a Steve Scalise, quien me llevó a una sala segura”, añadió.

Por su parte, el representante republicano Andrew Ogles (Tennessee) afirmó en un video compartido en X que él y otros dos congresistas republicanos presentes en el evento lograron salir de la sala con la ayuda del Servicio Secreto. “Recen por nuestro país. Recen por los líderes que estaban, y que tal vez sigan estando, en las instalaciones”, dijo, cuando la confusión aún reinada en la noche de Washington.

El discurso que el presidente tenía planeado pronunciar sería “muy entretenido”, había adelantado este viernes Leavitt.

“Creo que es muy apropiado que, en el 250 aniversario de nuestra nación, el presidente más transparente y accesible asista por primera vez a la Cena de Corresponales de la Casa Blanca, y su discurso será muy entretenido, se los aseguro”, declaró a la prensa.

La cena televisada, celebrada en el hotel Washington Hilton, ya había sido un punto de conflicto cultural en el pasado, con el ataque verbal de Stephen Colbert a George W. Bush en 2006, o la crítica de Seth Meyers en 2011 sobre las ambiciones presidenciales de Trump.