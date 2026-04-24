Colón apuesta al desarrollo productivo: abrió la 5ta Feria Binacional de la Industria y la Producción

La Municipalidad de Colón dejó formalmente inaugurada la 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción 2026, que se desarrolla este jueves 23 y viernes 24 de abril en el Centro para el Desarrollo de Colón, bajo el eje “Industrias con IA: el futuro es ahora”.

La apertura contó con la presencia de autoridades municipales y provinciales, empresarios, emprendedores, instituciones educativas, vecinos y representantes del sector productivo.

Durante la primera jornada se destacó el crecimiento de la feria como una política pública de desarrollo, impulsada por la articulación entre el Estado, el sector privado y el sistema educativo. La edición reúne más de 75 stands, más de 50 empresas, más de 17 instituciones, participación de industrias de Brasil, espacios de formación, charlas en tribuna con auriculares, conferencias, rondas de negocios y propuestas vinculadas a robótica, tecnología e inteligencia artificial.

La jornada tuvo uno de sus momentos centrales con la presentación del Parque Industrial Mixto de Colón, una iniciativa público-privada impulsada junto a Bonnin Hermanos S.A. y con el acompañamiento técnico de RUS Desarrollos Inmobiliarios. El parque se proyecta sobre un predio de casi 90 hectáreas, con lotes para industrias húmedas, secas y de servicios, infraestructura planificada, conectividad estratégica y beneficios para nuevas inversiones.

El Parque Industrial Mixto como hito estratégico

El intendente José Luis Walser sostuvo que el Centro para el Desarrollo de Colón representa el espíritu de una política de largo plazo: proyectar, diseñar y construir el futuro de la ciudad. En ese marco, señaló que el Parque Industrial Mixto es una muestra concreta de la sinergia público-privada y de la decisión de ampliar la matriz productiva de una ciudad históricamente vinculada al turismo.

Walser afirmó que el Estado municipal debe generar condiciones, seguridad jurídica, orden e infraestructura para que el sector privado pueda invertir, innovar y producir. Además, destacó el régimen de incentivos local, que contempla beneficios tributarios para inversiones en el Parque Industrial y también para grandes inversiones turísticas.

Articulación público-privada y mirada provincial

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, planteó que Colón atraviesa una etapa clave para dejar atrás las respuestas aisladas y avanzar hacia una planificación de futuro. Señaló que la ciudad debe pensarse como una plaza de desarrollo, con oportunidades para que las nuevas generaciones puedan estudiar, capacitarse, trabajar y volver a elegir Colón como lugar para vivir.

Por su parte, el secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti, destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia para destrabar y acompañar el proceso del Parque Industrial Mixto. También remarcó la importancia de generar condiciones para la inversión, la seguridad jurídica y la creación de empleo genuino.

Una feria pensada como política de desarrollo

La directora de Industria, Producción y Empleo, Carolina Bombig, remarcó que la feria “no es solo un evento”, sino el resultado de un proceso de trabajo conjunto con empresas, emprendedores e instituciones. En ese sentido, destacó que el Municipio no organiza la feria “para las empresas”, sino “con las empresas”, fortaleciendo una lógica de participación, compromiso y apropiación del sector privado.

Bombig también agradeció a las cuadrillas municipales, al personal de distintas áreas y al equipo de Industria, Producción y Empleo por el trabajo realizado para poner en valor el Centro para el Desarrollo de Colón y coordinar cada detalle de la organización.

Bonnin Hermanos y RUS, protagonistas del desarrollo

La presentación del Parque Industrial Mixto tuvo como actores centrales a Abel Bonnin, Guillermo Bonnin y María Bonnin, referentes de Bonnin Hermanos S.A., empresa de profunda raíz local que acompaña este proceso como socio estratégico del desarrollo productivo de Colón.

También participó Luciano Rey, representante de RUS Desarrollos Inmobiliarios, equipo técnico que trabajó en la planificación integral del parque, su estructura fiduciaria y su esquema de comercialización. La iniciativa apunta a consolidar un ecosistema industrial, logístico y productivo con proyección regional e internacional.

Lo que dejó el primer día y lo que viene

Durante el primer día, además de la apertura institucional, se presentó el Parque Industrial Mixto, se desarrollaron conferencias, actividades para estudiantes, espacios de networking y propuestas interactivas vinculadas a tecnología, robótica e innovación.

Este viernes 24 continuará la programación con nuevas conferencias, la Mesa Estratégica “Agencia para el Desarrollo”, actividades en tribunas para estudiantes, zona buffet, propuestas de robótica y tecnología, y una nueva Ronda de Negocios de 17 a 19 horas.

Entre las actividades previstas se destacan las conferencias de Mirco Bombieri, Héctor Laca, Jonatan Loidi y la Mesa Estratégica para el Desarrollo, además de los espacios de formación destinados a estudiantes secundarios.

Colón produce futuro

La 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción consolida una mirada de gestión orientada a transformar la ciudad, fortalecer el empleo genuino, ampliar oportunidades y construir una matriz de desarrollo integral.

Con el Parque Industrial Mixto como símbolo de esta etapa, Colón avanza en una agenda que vincula turismo, industria, tecnología, educación, innovación y producción, proyectando a la ciudad como un punto estratégico para invertir, crecer y generar futuro.