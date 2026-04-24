Raphael deslumbró con “Raphaelísimo” en México y crece la expectativa por su show en Argentina

l cantante español Raphael deslumbró a sus fanáticos en Monterrey y Ciudad de México con shows cargados de nostalgia, en el marco de su tour mundial “Raphaelísimo”. La leyenda de la música en español se presentará en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el próximo 17 de octubre, con producción de Fénix Entertainment Group.

Raphael agotó las dos funciones del pasado 14 y 18 de abril en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, dejando en lo más alto su regreso a México después de dos años sin presentarse allí.

“Para mí es un verdadero placer estar de vuelta en esta maravillosa ciudad como es México, que desde el comienzo de mi carrera hace ya unos años, siempre ustedes conmigo han sido absolutamente maravillosos”, mencionó el artista en su reencuentro con la audiencia de Ciudad de México, conteniendo las lágrimas de la emoción previo a interpretar la canción tradicional mexicana de “La llorona”.

Raphael deslumbró con “Raphaelísimo” en México y crece la expectativa por su show en ArgentinaHace apenas dos días, Raphael llevó su tour al Escenario GNP Seguros, ubicado en Monterrey, para una segunda cita sold out con su público mexicano.

En un show cargado de emoción y que recorrió clásicos como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche”, “Como yo te amo” y “Escándalo”, el español demostró cómo a sus 82 años su legado continúa vigente. El público agradecido lo recibió con una ovación de pie desde el principio hasta el fin del espectáculo.

“Después de venir la primera vez a Monterrey y eso fue ya hace muchos, muchos años, es para mí un placer estar nuevamente aquí, en este México lindo, más con estas canciones”, señaló el artista.

Su gran paso por México aún no termina. Esta noche se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Fuente: Noticias Argentinas.