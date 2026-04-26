Independiente Rivadavia goleó en el clásico y aseguró el primer lugar

La "Lepra" arrolló a su clásico rival para asegurarse ser el mejor de la Zona B.

Por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este domingo hubo clásico mendocino. El duelo interzonal lo protagonizaron Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza en el estadio Bautista Gargantini. Yael Falcón Pérez fue el árbitro, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

El marcador se abrió rápido en Mendoza. La primera jugada del encuentro tuvo un buen avance del visitante de izquierda a derecha que terminó con un centro para la llegada de Blas Armoa por el costado izquierdo. El paraguayo ganó de cabeza en el área chica tras el centro de Ignacio Sabatini y estampó el 1-0 parcial. Iba un minuto.

La respuesta también llegó rápido. En la segunda jugada tras un tiro de esquina llegó el centro de Sebastián Villa para Leonard Costa, que ganó de cabeza por el costado derecho y habilitó el cabezazo de Sheyko Studer por izquierda, que con su remate puso el empate superando la salida de César Rigamonti. Sucedió a los 18 minutos.

Ya en el segundo tiempo, el partido se desbalanceó con un muy buen contragolpe del local iniciado en el medio del campo. Fabrizio Sartori se asoció con Villa y escapó por el centro hasta llegar dentro del área, en donde definió al costado derecho de Rigamonti para poner el 2-1 parcial. Iban cinco minutos.

Sobre los 17 minutos y bajo una lluvia de insultos por su enfrentamiento con el público, Franco Saavedra se fue expulsado en el visitante. Con uno más, el partido se destrabó para la Lepra que aprovechó para masacrar a su clásico rival.

Alex Arce anotó el tercer tanto a los 25 minutos luego de un remate de Sebastián Villa que Rigamonti rechazó a puro reflejo. El paraguayo impulsó el balón suelo por debajo del arquero y puso el 3-1 parcial, que no duraría mucho.

Es que a los 34 minutos llegó el tanto que armó la goleada luego de un centro desde la derecha impulsado por Diego Atencio. Un excelente cabezazo de Leonard Costa puso el balón en el ángulo superior izquierdo del arco de Rigamonti para el 4-1 parcial.

El último llegó sobre los 38 minutos. Después de un intento en el área chica que la defensa visitante consiguió rechazar, el balón le quedó a Luciano Gómez, que sacó un remate cruzado desde la derecha que Leonel Bucca desvió con el taco para impulsarlo hacia dentro del arco visitante. Fue el 5-1 con el que se sentenció la historia.

Con la goleada, Independiente Rivadavia llegó a 33 puntos y se aseguró terminar la primera mitad del año como el equipo con más puntos. El Lobo mendocino quedó en la 12ª posición de su grupo con 16 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Alfredo Berti deberá visitar a Aldosivi en Mar del Plata; mientras que al conjunto de Darío Franco le tocará ser anfitrión de Defensa y Justicia.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 5-1 Gimnasia (Mendoza).



Goles:

1’PT: Blas Armoa (GIM).

18’PT: Sheyko Studer (IRI).

5’ST: Fabrizio Sartori (IRI).

25’ST: Alex Arce (IRI).

34’ST: Leonard Costa (IRI).

38’ST: Leonel Bucca (IRI).



Expulsado:

17’ST: Franco Saavedra (GIM).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa; Alex Arce.

DT: Alfredo Berti.



Gimnasia: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini, Agustín Módica y Blas Armoa.

DT: Darío Franco.



Cambios:

10’ST: ingresó Nahuel Barboza por Fermín Antonini (GIM).

10’ST: ingresó Brian Ferreyra por Esteban Fernández (GIM).

19’ST: ingresó Luciano Paredes por Ismael Cortez (GIM).

19’ST: ingresó Matías Recalde por Blas Armoa (GIM).

27’ST: ingresó Rodrigo Atencio por Matías Fernández (IRI).

27’ST: ingresó Juan Elordi por Ezequiel Bonifacio (IRI).

32’ST: ingresó Gonzalo Ríos por Alex Arce (IRI).

37’ST: ingresó Victorio Ramis por Fabrizio Sartori (IRI).

37’ST: ingresó Leonel Bucca por Tomás Bottari (IRI).

39’ST: ingresó Ulises Sánchez por Agustín Módica (GIM).



Amonestados:

11’PT: Agustín Módica (GIM).

11’PT: Sheyko Studer (IRI).

24’PT: Fermín Antonini (GIM).

26’PT: Esteban Fernández (GIM).

13’ST: Blas Armoa (GIM).

16’ST: Matías Fernández (IRI).

42’ST: Nahuel Barboza (GIM).

44’ST: Ulises Sánchez (GIM).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Bautista Gargantini.

Video: Liga Profesional.