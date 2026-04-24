Magma vuelve a escena en Santa Fe con un show que recorre su historia y su presente musical

La agrupación Magma se prepara para un nuevo encuentro con su público en la ciudad de Santa Fe, en una presentación que promete recorrer tanto su presente como su historia musical.

El concierto será el viernes 8 de mayo a las 21, en el Solar de las Artes, espacio cultural que será escenario de una noche atravesada por la identidad de la canción urbana en castellano. La propuesta invita a revivir el recorrido de una agrupación considerada fundacional dentro de ese campo.

Durante el espectáculo sonarán temas de su último álbum —postulado a los Premios Gardel— junto a composiciones históricas que forman parte de la trayectoria del grupo. Según anticipan, el repertorio buscará poner en diálogo distintas etapas de su producción, manteniendo como eje la construcción de una identidad ligada a la música independiente.

Actualmente, Magma está integrado por Alberto Felici en voz, Alfredo Ibarrola en teclados y Pancho Torres en guitarra y bajo eléctrico, músicos con amplia trayectoria que sostienen un proyecto artístico de largo recorrido.

Las entradas anticipadas cuentan con descuento y las reservas pueden realizarse al 342 4861370. La invitación es abierta a quienes deseen sumarse a una experiencia que combina memoria, presente y continuidad dentro de la escena musical independiente.