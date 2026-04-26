Secuestran cocaína en Villa Paranacito y detienen a una mujer en la terminal de ómnibus

Al inspeccionar las pertenencias de la mujer, los funcionarios policiales hallaron 59 envoltorios que, de acuerdo con las primeras pericias, sería cocaína.

Un operativo antidrogas realizado en la noche del sábado en la Terminal de Ómnibus de Villa Paranacito culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de una mujer, informaron fuentes policiales.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:10, cuando efectivos de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos -entre ellas Operaciones y Seguridad Pública, Investigaciones e Inteligencia Criminal y Drogas Peligrosas- llevaban adelante tareas de prevención en el lugar.

Durante el control, los uniformados interceptaron a una pareja que había llegado desde la ciudad de Gualeguaychú y que, según indicaron, evidenciaba una actitud sospechosa. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Villa Paranacito, que autorizó la requisa.

Al inspeccionar las pertenencias de la mujer, los funcionarios policiales hallaron 59 envoltorios que contenían una sustancia que, de acuerdo con las primeras pericias, sería cocaína.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de la droga y a la detención de la sospechosa, quien quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el hombre que la acompañaba fue identificado en el lugar y no se adoptaron medidas restrictivas sobre su libertad. La investigación continúa para determinar el origen y destino de la sustancia incautada.