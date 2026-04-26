River recuperó la sonrisa con un triunfo ante Aldosivi

Este sábado por la noche, la actividad por el torneo Apertura de la Zona B en la Liga Profesional concluyó con un duelo en el estadio Más Monumental. Allí, River Plate recibió a Aldosivi en el marco de la 16ª fecha del torneo. El árbitro del encuentro fue Nicolás Ramírez, acompañado por Nicolás Lamolina en el VAR.

En un encuentro en el que sucedía muy poco en las áreas, Tomás Fernández -ingresó por el lesionado Martín García- generó una gran oportunidad con un remate desde prácticamente la mitad de la cancha. Su disparo obligó a retroceder a Santiago Beltrán, que contuvo justo delante de la línea, evitando el gol.

La primera ocasión de peligro para el local tardó en llegar, pero abrió el marcador. Tras un robo -que pareció con falta- por la izquierda, Giuliano Galoppo inició un ataque que llegó hasta la posición de Gonzalo Montiel por la derecha. El lateral envió un centro bajo para Facundo Colidio, que definió suave y encontró respuesta en Axel Werner, pero esperando el rebote estaba Galoppo, que empujó y puso el 1-0 a los 39.

Ya en la segunda mitad, el Tiburón tuvo una primera llegada con la que acabó igualando el juego. Fue a los 27 minutos que un centro desde la izquierda de Fernando Román encontró el ingreso de Fernández por el centro del área para empujar y anotar el 1-1 parcial. Crecía la ilusión entre los de Israel Damonte.

Sin embargo, el Millonario volvió a adelantarse para buscar el empate. Cerca estuvo con un remate de larga distancia de Juan Meza que dio en el travesaño. En el rebote, Lucas Martínez Quarta intentó una chilena con Werner ya vencido que acabó yéndose desviada del arco.

El segundo llegó poco después. Un centro fuerte desde la derecha por parte de Aníbal Moreno se desvió ligeramente en el camino y encontró el ingreso de Facundo Colidio por la izquierda. El atacante solo tuvo que empujar la pelota ya con el arquero vencido para anotar el 2-1.

Román respondió con una chance clarísima para el Tiburón luego de un desborde por la izquierda en el que consiguió sacarse a Montiel de encima para luego enviar un centro que le salió hacia el arco. Tan hacia el arco fue que acabó dando en el travesaño, luego de superar a Beltrán.

Con Aldosivi completamente jugado en ataque, River acabó convirtiendo el segundo en un contragolpe comandado por Joaquín Freitas que terminó en habilitación para Kendry Páez. El ecuatoriano ingresó al área en soledad, enganchó ante un marcador y colocó el remate contra el poste derecho del arco de Werner para el 3-1 definitivo.

Con la victoria River llegó a 29 puntos y sigue disputándole el primer lugar a Independiente Rivadavia (30); mientras que el Tiburón está penúltimo con siete unidades y sigue siendo el único equipo que no ganó en lo que va del torneo.

En la próxima fecha, el equipo de Damonte recibirá a Independiente Rivadavia; mientras que el conjunto Millonario será anfitrión de Atlético Tucumán.

-SÍNTESIS-

River Plate 3-1 Aldosivi.



Goles:

39’PT: Giuliano Galoppo (RIV).

27’ST: Tomás Fernández (ALD).

38’ST: Facundo Colidio (RIV).

51’ST: Kendry Páez (RIV).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

DT: Eduardo Coudet.



Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero.

DT: Israel Damonte.



Cambios:

24’PT: ingresó Tomás Fernández por Martín García (ALD).

15’ST: ingresó Fernando Román por Lucas Rodríguez (ALD).

15’ST: ingresó Alejandro Villarreal por Agustín Palavecino (ALD).

22’ST: ingresó Joaquín Freitas por Maximiliano Salas (RIV).

22’ST: ingresó Juan Meza por Giuliano Galoppo (RIV).

35’ST: ingresó Lautaro Pereyra por Tomás Galván (RIV).

35’ST: ingresó Kendry Páez por Ian Subiabre (RIV).

40’ST: ingresó Natanael Guzmán por Felipe Anso (ALD).

40’ST: ingresó Alan Sosa por Esteban Rolón (ALD).

45’ST: ingresó Lucas Silva por Facundo Colidio (RIV).



Amonestados:

17’PT: Martín García (ALD).

35’PT: Tomás Fernández (ALD).

19’ST: Aníbal Moreno (RIV).

25’ST: Esteban Rolón (ALD).

42’ST: Juan Meza (RIV).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Nicolás Lamolina.



Estadio: Más Monumental.

Video: Liga Profesional.