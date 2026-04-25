Audiencia en Victoria: ambientalistas acusan que el gobierno hace favoritismo por el turismo cinegético

Gabriel Bonomi de Ceydas, propuso a la Provincia que en vez de organizar la matanza de aves autóctonas, estimulen el turismo naturaleza y apoyen una actividad sana y sustentable.

El lunes 21 de abril se realizó en el Área Protegida “El Potrero” de la ciudad de Victoria la audiencia pública por la temporada de caza menor. La convocatoria estuvo liderada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, quien convocó a brindar aportes para definir los términos de la temporada para el 2026.

Oficialmente se valoró como una jornada “amplia participación de actores vinculados a la temática”. De todos modos, desde la Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) se criticó el modo en que se dio la instancia, donde se apuntó que hubo preferencias en los expositores. “No vimos que la instancia fue participativa. Por el contrario, vimos una audiencia con muchísimas irregularidades. Y fundamentalmente un favoritismo por los representantes del Gobierno (de Entre Ríos) hacia el turismo de caza. Es un favoritismo indisimulable, demasiado evidente y hasta sospechoso, diría yo”, expresó al portal Era Verde el integrante de la mencionada organización, Gabriel Bonomi.

La audiencia pública se realizó el pasado lunes 21 de abril con el objetivo -en teoría- de lograr consensos que permitan un marco normativo para autorizar la caza menor en Entre Ríos. A decir de las organizaciones proteccionistas y socio ambientales, cómo se va a regular la matanza de aves autóctonas en la temporada 2026, entre ellas, patos.

La instancia fue convocada por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, con el objetivo de recoger aportes de diversos sectores vinculados a la actividad, “en un marco de respeto y orden, de cara a la definición de la próxima temporada”, se indicó.

Durante la jornada estuvieron presentes organizaciones no gubernamentales ambientalistas, representantes del turismo cinegético, cazadores particulares, presidentes de comunas, actores del ámbito rural y público en general, quienes expusieron sus posturas y consideraciones. Asimismo, participaron el coordinador de Políticas Agropecuarias de la provincia, José Basaldúa; y el diputado provincial Juan Manuel Rossi, presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados.

En ese marco, el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, destacó que “se escucharon todas las voces y ponencias, en una instancia que refleja el compromiso de los distintos sectores con la temática». Además, valoró «el marco de respeto en el que se desarrolló la audiencia, lo que permitió que cada participante pudiera expresarse con claridad y ser escuchado”. Zárate señaló que “todos los aportes serán analizados y considerados en el proceso de elaboración de la resolución final”, y aclaró que “si bien esta instancia es de carácter consultivo y no vinculante, resulta fundamental para la toma de decisiones informadas”. Desde el organismo se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en el ordenamiento de la actividad, procurando compatibilizar el uso del recurso con criterios de manejo y conservación.

Preferencias

Por su parte, una de las voces más críticas las expresó Ceydas, quien tras la reunión reprochó duramente “la falta de transparencia y de imparcialidad”, expresó. “Hay un escandaloso favoritismo del Gobierno de (Rogelio) Frigerio hacia el turismo de caza y quedó demostrado en las numerosas y muy sospechosas irregularidades de esta audiencia”, señalaron en un comunicado. Se marcó que no se convocó a una ciudad o localidad del centro de la provincia, equidistante o en la capital, destacó el portal Era Verde.

Las críticas se centraron, entre otros aspectos, en la polémica decisión de haber elegido como sede a Victoria. “No fue casual, fue decisión deliberada, en un lugar con la mayor cantidad de empresas de turismo de caza”. En este orden plantearon que la ciudad está muy vinculada a la caza y donde existen muchos cotos de caza, lo cual expone “claramente favoreció la presencia de expositores y allegados a este sector. El Estado debe ser un garante neutral e imparcial de la participación ciudadana y no favorecer a un sector u otro como lo hizo en este caza con el turismo de caza”, reprochó Gabriel Bonomi.

En diálogo con el portal Era Verde, el naturalista dijo que “no hubo participación ciudadana propiamente dicha. Y entre las numerosas irregularidades que se cometieron en esta pseudo audiencia es que no se invitó en un principio a las organizaciones socio ambientales y de defensa animal de la provincia de Entre Ríos y sí se lo hizo con el sector del turismo cinegético, repitiendo lo acontecido en el año 2024 y 2025 donde se excluyó a las organizaciones socio ambientales. Previo a esta audiencia enviamos una carta para exigir nuestra participación. Recién luego que esta carta se difundiera a través de los medios de comunicación, nos invitaron”, recordó.

Es así que, desde Ceydas, se resumió que la audiencia “no fue participativa ni representativa de la sociedad entrerriana sobre este nefasto negocio de animales autóctonos en Entre Ríos. Debería declararse nula por este favoritismo del gobierno hacia el negocio del turismo de caza”, cerró Bonomi.

Desde la ONG, propusieron reconvertir al polémico turismo de caza de aves autóctonas en turismo de naturaleza y apoyar así una actividad sana y sustentable.

“Actividades como avistaje de aves, fotografía de naturaleza, cicloturismo o senderismo con interpretación ambiental tienen hoy una demanda creciente y representan una alternativa más sana, sustentable y respetuosa del ambiente”, propuso Gabriel Bonomi –referente de Ceydas-.

“No solo venimos a quejarnos, sino que queremos dejar una propuesta alternativa a esta burda matanza”, reflejó Bonomi en la reunión realizada en Victoria.

“El turismo de caza puede reconvertirse en turismo de naturaleza utilizando el mismo o más personal del que utiliza actualmente y seguir atrayendo turistas extranjeros como ocurre en Iberá, Bañado La Estrella o Jaukanigaás. Pero no traerlo para matar y destruir sino para conocer, contemplar y admirar nuestra fauna autóctona”, concluyó el naturalista.