Pesar y dolor por el fallecimiento del presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Ercilio Aimone

La noticia del fallecimiento de Ercilio Aimone deja un silencio profundo en el entramado social de Entre Ríos, allí donde su voz -serena pero firme- supo representar durante años a quienes tantas veces quedan relegados. Presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de la provincia, Aimone no fue solo un dirigente: fue, ante todo, un hombre de convicciones, de esos que entienden el compromiso como una forma de vida.

Nacido en Viale, su trayectoria estuvo marcada por una dedicación constante al bienestar colectivo. Desde la Federación lo despidieron con palabras que retratan con precisión su legado: responsabilidad, entrega y una vocación inquebrantable por sostener y fortalecer la institución que condujo en los últimos años. Pero, su historia no empezó allí. Antes, su paso por la Comisión Directiva y su trabajo en el Centro de Jubilados de su ciudad ya hablaban de un camino coherente, tejido con paciencia y cercanía.

La dimensión de su pérdida se agiganta al recordar que, apenas días atrás, Aimone seguía en la primera línea de la acción. El jueves pasado participó activamente en la movilización frente a la Casa de Gobierno, en defensa del sistema previsional. Allí, en lo que hoy resuena como una despedida involuntaria, dejó una de sus últimas declaraciones públicas y que fue registrada por ANÁLISIS. Aimone, expresó: “Esto es un éxito total de la convocatoria y de la unión de todos los sectores que compartimos un objetivo común: defender la Ley 8732. La Federación de Jubilados participa por primera vez en una movilización de estas características y estamos plenamente satisfechos por el nivel de unidad que hemos logrado”.

De esa forma, celebró la unidad, la convocatoria y el objetivo común de proteger derechos conquistados. No había en sus palabras estridencia, sino una convicción tranquila, casi pedagógica.

Quienes lo conocieron coinciden en que su mayor virtud fue la coherencia entre el decir y el hacer. No buscó protagonismos personales, sino resultados colectivos. Esa huella, como bien señalaron desde la Federación, será imborrable.

Sus restos serán velados en Casa Lamperti, ubicada en 3 de Febrero y Mendoza de Viale hasta las 11 de este lunes-, donde familiares, amigos y compañeros de lucha le darán el último adiós. En ese gesto íntimo y comunitario se sintetiza su vida: la de un hombre que nunca se apartó de su gente. Hoy, Entre Ríos despide a un referente. Y en ese adiós, también reafirma el camino que él ayudó a construir.